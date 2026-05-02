Slušaj vest

Pevačica Maja Odžaklijevska više puta je javno govorila o svom unuku Luki, kom je i te kako posvećena budući da Luka živi sa autizmom.

Ovako je Maja izgledala ranije:

1/11 Vidi galeriju Maja Odžaklijevska nekad i sad Foto: Printscreen, RTS, Youtube Printscreen

Majin unuk sada boravi u domu gde dobija adekvatnu negu, a pevačica ga redovno posećuje, ali priznaje da život sa njim nije bio lak.

- I sad ja vodim brigu o unuku. Nije to snaga, to je ljubav. Ljubav pokreće svaki atom u telu; ja bih s njim na kraj sveta, nije važno gde smo, samo da budemo zajedno i da on bude smiren - rekla je Odžaklijevska.

"Bio je agresivan"

Ona se potom osvrnula na njegovo ponašanje i detaljno objasnila kako izgleda interakcija sa njim.

- On je imao neke fleševe, gde je mnogo bio agresivan. Dok sam ja to mogla ovako mala da 'hendlam', da ja prigrlim i kažem: 'Baka te voli, baka te voli, nemoj više, nemoj više'… To su napadi, dotle sam mogla… S njim sam konstantno u kontaktu, ne samo na vezi. Odem jednom nedeljno da ga posetim. Nisam sad ovih par meseci, ali je zato on bio kod mene, kod nas. I, onda smo mu i pravili rođendan, razne događaje, ne bi li on bio zadovoljan. I sad se već to malo menja, on je ušao u 17. godinu života. I pretpostavljam da se i kod njega to nekako sleglo, da sve može drugačije. Periodično jeste - ispričaka je Maja.

1/6 Vidi galeriju Maja Odžaklijevska Foto: Printscreen, Exkluziv, Printscreen RTS, Pritnscreen/RTS

"Moramo da ga prihvatimo"

Odžaklijevska je objasnila koliko čistu ljubav oseća prema svom unuku, iznevši detalje porodične situacije.

- To je nešto protiv čega ne možemo da se borimo, to je njegovo stanje i mi samo moramo da ga prihvatimo takvo kakvo jeste. Dok mogu, ja ću funkcionisati prema njemu. Sad smo se svi udružili, pa mlađa ćerka, starija, zet, organizovali smo celu situaciju. Nigde nije postojao okidač tog njegovog napada. Onda smo shvatili da to nije do nas. Da je to u njemu samom - iskrena je pevačica.

Prva je primetila problem

Maja je, kako je navela, prva primetila da je njen unuk drugačiji.

- Kad je bio mali, bio je odsutan. Obično su deca radoznala, pitaju… On je samo bio odsutan, zagleda se u nešto. Znala sam da nešto nije u redu, niko drugi ne želi da prizna da primećuje", rekla je ona u emisiji "Korak ispred sa Sandrom".

"Jeli smo keks sa vodom, nismo imali para za mleko"

Maja je, inače, sama je odgajala ćerke Teu i Andreu. Za Teinog oca nije bila udata, a od Andreinog se brzo rastala.

1/6 Vidi galeriju Maja Odžaklijevska Foto: Printscreen, Fonet/rts, Youtube Printscreen

Ona je prošla mnoge teške momente kao samohrani roditelj, a o mučnom periodu tokom devedesetih godina samo je jednom pričala.

- Bilo je strašnih momenata dok sam podizala ćerke. Dešavalo se da jedemo keks sa vodom zato što nemamo para za mleko. Do te mere je bilo teško. Nisam mogla da radim, a nisam i dalje htela da pravim kompromise i pevam nešto što ne mogu, što želudac neće. Doduše, jednom sam pokušala. Preko jednog menadžera iz Radio Beograda prihvatila sam tezgu u Nemačkoj kako bih zaradila novac za decu. Radili smo petak, subotu i nedelju. Posle ta tri dana rekla sam sebi: "Nikad više" - prisetila se Maja ranije za domaće medije.

BONUS video: