Starleta Stanija Dobrojević otkrila je da je zbog čestih provokativnih fotografija koje je objavljivala neretko dobijala nepristojne ponude i eksplicitne poruke.

Starleta je ranije u razgovoru za Informer otkrila je da su neki išli čak toliko daleko da su joj nudili 10.000 evra za intimni odnos, a drugi su, kako je navela, bili spremni na sve samo da provedu noć s njom.

Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje

- Nudili su mi 10.000 evra za se*s.Neki su pisali da bi prodali kravu da provedu noć sa mnom. I dalje mi stižu takve ponude na Instagramu, kao i neprimerene fotografije. Sa takvim ljudima ne ulazim u komunikaciju - rekla je Stanija.

Stanija je istakla da nikada ne bi pristala na odnos zbog finansijskog interesa, naglasivši da je sve u životu stekla samo svojim radom.

- Nikada ne bih bila sa nekim zbog novca. Sve sam zaradila sama i niko ne može da me kupi - zaključila je Dobrojevićka.

Podsetimo, ona je za Kurir govorila o prvom zarađenom novcu, ali i golišavim fotografijama.

Stanija Dobrojević uživa u životu

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

Zarađivala 1000 evra dnevno

Iako danas živi u luksuzu i sjaju, njen početak nije bio toliko galantan. Naime, Stanija je svojim dolaskom u Ameriku počela karijeru u tamošnjem kazinu. Ona je priznala da je u to vreme bila studentkinja i kao toliko mlada, uspela je da zaradi ogromne količine novca.

Stanija Dobrojević

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. To mi je bio prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Tada sam sebi rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Kada sam radila prve takse, pa zaradiš 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto, a najviše sam trošila na putovanja. Za to ne žalim - pričala je Stanija Dobrojević ranije za domaće medije.

