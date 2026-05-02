Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me" nakon što je nestala Dunja Necić (15) iz Novog Sada.

Zbog te situacije su se oglasili i pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena.

Sloba je podelio informacije o nestaloj devojčici Dunji Necić na svom nalogu i napisao "Nestala".

Pevačeva supruga, Jelena, nadovezala se na njegovu objavu napisavši: "Ako imate saznanja odmah pozovite policiju"

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, osobe sa smetnjama u razvoju, koja je nestala 29. aprila 2026. godine kada se iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", u Ulici Bate Brkića bb, u Novom Sadu, uputila u nepoznatom pravcu.

Devojčica je poslednji put viđena 1. maja, oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana.

Oglasio se otac nestale Dunje

Nakon aktiviranog sistema "Pronađi me", oglasio se i Dunjin otac i istakao da nema novih saznjanja o nestanku, ali da svaka pomoć znači.

- Za sada nema ni traga ni glasa od njih. Aktiviran je sistem "Pronađi me" i nadamo se da će to ubrzati proces. Očekuje se da isti bude aktiviran i za dečaka koji je nestao sa njom. Sutra u 8 ujutru imam sastanak u školi, a zatim ću se obratiti i medijima i ispričati sve do detalja. Nadam se da će to pomoći u istrazi. U stalnoj smo vezi sa policijom i upravom škole - rekao je Aca, otac nestale Dunje za Informer.

