Nekadašnja učesnica "Zadruge" i pevačica Sandra Čaprić, dobila je sina Alekseja u martu 2024. godine, kada se potupuno posvetila njemu.

Vidi galeriju Pevačica je više puta uhvaćena u krađi

Pevačica uživa u svakom momentu koji provede sa detetom, a ranije hrabro priznala da je samohrana majka.

Ona je otkrila da sin Aleksej nosi njeno prezime i da je odlučila da kroz život ide podignute glave, fokusirana isključivo na sreću i vaspitanje svog sina.

Ona je sada objavila emotivnu fotografiju, još jednom pokazavši koliko je Aleksej za nju važan. Lepi komentari na društvenim mrežama su se samo nizali, a većina je bila oduševljena njenom snagom i borbom u životu.

Foto: Printscreen

Iza kreveta na kom su se fotografisali, nalazi se mnoštvo dečjih plišanih igračaka, što govori u prilog tome da se Sandra zaista trudi da pruži svom sinu sve.

Krila da je samohrana majka

Pevačica dugo nije želela javno da podeli da je samohrana majka. Međutim, u jednom momentu se to promenilo, te je istakla da za oca svog deteta nikada nije bila udata.

"Moj sin će nositi moje prezime do kraja života"

Sandra je jednom prilikom ispričala i javno priznala da će se njen sin zauvek prezivati kao ona.

- Moj sin se preziva Čaprić, ponosno. To je prvi put da ja izjavljujem ovo. Prezivaće se tako do kraja svog života. Taj gospodin, ako bude zaslužio, dobiće crticu i to je to. Ja ponosno kažem da sam samohrana majka, to ljudi nisu znali. Ja se nisam udala i to je skroz okej - rekla je ona ranije za Hype.

Ovako je izgledala ranije:

Vidi galeriju Sandra Čaprić

- Muža nemam, nisam se udala, kad se to bude desilo svi će znati. Otac mog deteta je nepoznat svima vama, ne želi da se eksponira, nije iz javnog sveta. Želi da ima svoju privatnost. Meni nije teško da budem samohrana majka.

Imala 15 kopči na glavi

Pre nekoliko godina doživela je nesreću na Zlatiboru tokom pada s kvada. Kvad se prevrnuo i pao na nju, a ona je završila s 15 kopči na glavi, polomljenom butnom i ključnom kosti i prelomom karlice.

Nakon nesreće je prebačena na Institut za ortopediju Banjica gde je dva puta operisana, nakon čega se lečila u bolnici u rodnoj Ivanjici, gde su, prema njenim rečima, bili nehumani uslovi.

- Zamolila sam sestru da mi donese gusku, ona je rekla da im je to ispod časti i da će da mi stavi pelenu. Digla sam paniku, dolazio direktor. Posle sam isekla flašu nožem i tu vršila nuždu. Stavila im na sto i rekla da im je to slika i prilika. Posle toga jedna žena me je maltretirala. 'Čaprićka, jedino ti ne možeš da obuješ patike za osam meseci' - ispričala je ranije ona.

Ovako ona izgleda dok trenira:

Vidi galeriju Sandra Čaprić trenira zadnjicu

- Ja dođem, pa im smeta moj auto sa beogradskim tablicama. Moja doktorka izađe i kaže 'na šta vam to liči. Čaprićka ima nula odsto oslonca. Ne dirajte devojku'. A ja sa štakama izlazim iz auta… Tako su me mučili, to im nikad zaboraviti neću. Častila sam im i rekla nek vam je prosto od boga. Ta likuša što me maltretirala me pitala da li sam donela posno. Ja joj kažem – izvini, nisam znala da postiš. Godinu dana mi je trebalo da stanem na noge - izjavila je Sandra u podkastu Dejana Dragojevića o svom iskustvu.

Pevačica voli da mazne

Podsetimo, Sandra je na početku karijere, kad se probijala na estradu, ojadila biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Tada je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela novac i mobilni telefon.

- Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena, kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje, da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala - ispričao je svojevremeno Kurirov izvor blizak biznismenu iz Australije.

