Starleta Soraja Vučelić je privukla pažnju javnosti kada je podelila kako se provodi u luksuzu u Crnoj Gori, gde trenutno uživa sa svojim sinom Kanom.

Fotografije su nastale u prestižnom apartmanu, a njen sin sa loknastom kosom pozira pored velikog staklenog balkona koji daje ozbiljan panoramski pogled na Stari grad u Budvi i more.

Kan je obučen od glave do pete u brendiranu garderobu, noseći svetlozelenu košulju.

Uz emotivne stihove pesme Olivera Dragojevića "Ti si meni sve", Soraja je pokazala da je Kan centar njenog sveta.

Ovaj prizor popodneva na Jadranskom moru jasno daje do znanja da starleta ne štedi kada je u pitanju komfor njene porodice, a sinu je obezbedila detinjstvo iz snova na najlepšim lokacijama Crne Gore.

Markirana torta

Soraja ne žali da da novac za svog naslednika, pa je on tako jednom prilikom dobio i "markiranu" tortu.

Naime, ona je na svom profilu na Instagramu podelila sliku crvene torte ranije, a Ferari marka automobila bila je u prvom planu.

Na torti je dominirala crvena ferari boja, a na vrhu se nalazio besan automobil pomenute marke.

Takođe, na donjem delu torte pisalo je "ferari", drugi sloj bio je u obliku samog znaka sa konjem, dok je na vrhu stajalo ono glavno - automobil, a nema sumnje da je starleta dala pravo bogatstvo za ovo iznenađenje i da je njen sin Kan bio oduševljen.

Požrtvovana majka

Jedna od Sorajinih dobrostojećih komšinica koja je bila raspoložena za razgovor s nama potvrdila nam je da Soraja zaista živi u ovom kompleksu s partnerom i sinom, ali da je često na putu, te da joj ovo verovatno nije jedina adresa stanovanja.

Ovako je izgledala ranije:

- Soraja je požrtvovana majka, ali baš se trudi da maksimalno sačuva svoju privatnost i privatnost svoje porodice. Svima je to ovde u zgradi na prvom mestu, pa i njoj. Koliko sam videla, često joj u posetu navraća jedna drugarica. Tokom trudnoće je baš retko izlazila iz stana, videla sam je jednom ili dvaput, i to kad je već imala stomak do zuba. Baš je to sve dobro sačuvala od svih. Ne izlazi ona ni sad previše. Direktno iz stana silazi u garažu, završi sve što ima, pa se opet vraća u stan. Pre neki dan je baš bila s bebom u parkiću, tu u okviru našeg kompleksa. Imala je divna "dior" kolica za bebu, koja i ja tražim mesecima, ali su svuda rasprodata. Muke naše (smeh). Zna da tu može da se opusti i da šeta u miru. Ako smo negde bezbedni, tu smo - završava ova ljubazna komšinica.

Početak slave – Veliki Brat i medijski bum

Rođena kao Sara Vučelić 1986. godine u Kninu, detinjstvo Soraje obeleženo je teškim uslovima i borbom za opstanak. Odgajana bez roditelja, detinjstvo je provela po domovima za nezbrinutu decu, što je kasnije često isticala kao svojevrstan motiv za uspeh.

U javnost je prvi put ozbiljno zakoračila 2011. godine kao učesnica rijaliti programa "Veliki Brat", gde se izdvojila atraktivnim izgledom, slobodnim ponašanjem i britkim jezikom. Njen boravak u kući obeležen je brojnim skandalima, ali i ogromnim interesovanjem publike. Iako nije pobedila, postala je jedno od najzapaženijih imena te sezone, a mediji su je odmah prihvatili kao "novu starletu".

Estetske operacije i transformacija

Od trenutka ulaska u javni život, Soraja je posvetila veliku pažnju svom fizičkom izgledu. Njene transformacije kroz godine bile su drastične i uvek primećene. Među operacijama koje je sama potvrđivala (ili koje su vidljivo promenile njen izgled) nalaze se:

Povećanje grudi – jedan od prvih estetskih zahvata koje je obavila, a navodno ih je više puta korigovala.

Rinoplastika (operacija nosa) – kako bi dobila tanji i pravilniji profil.

Uvećanje usana – putem hijalurona i kasnije trajnih filera.

Podizanje jagodica, zatezanje lica, botoks i konturisanje vilice, čime je stvorila karakterističan "Instagram" izgled.

Brazilian Butt Lift (BBL) ili povećanje zadnjice – česta tema nagađanja, iako ona o tome nije otvoreno govorila.

Sve ove promene doprinele su njenom glamuroznom imidžu, ali su je i često stavljale na meti kritika zbog "veštačkog izgleda".

