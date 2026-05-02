Voljenka Ilić, nekadašnja učesnica rijaliti programa "Parovi", pronađena je mrtva 2023. godine u bazenu svoje rezidencije u Dominikanskoj Republici.

Prema izveštajima tamošnjih medija, živela je u provinciji Puerto Plata.

Telo Voljenke, kako su navodili lokalni izvori, otkriveno je u bazenu njenog doma, sa nogama vezanim lepljivom trakom i tegovima pričvršćenim za glavu, prenosi portal "Dominikan Tudej".

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" Voljenka Ilić pronađena je mrtva 2023. godine u bazenu svoje rezidencije u Kabareu, u Dominikanskoj Republici. Kako su pisali tamošnji mediji, ona je živela u provinciji Puerto Plata

Na kraju, veštaci su zaključili da je preminula od gušenja, odnosno davljenjem.

Kako se navodi, još jedna državljanka Srbije, čije ime nije poznato, došla je u Voljenkinu kuću na zahtev rođaka, koji nekoliko dana nisu mogli da je kontaktiraju.

Upravo ona je i otkrila telo.

"Dominikan Tudej" je pisao da je na imanju pronađeno pismo napisano na srpskom jeziku, u kome je Voljenka izrazila da ne želi da daljeda živi.

Burna mladost devedesetih

Ilićka je bila učesnica sedme sezone "Parova", ali to nije jedini razlog zbog kog je bila poznata.

Osim učešća u rijalitiju, bila je prilično popularna devedesetih godina kao denserka i pevačica.

Bila je samo sa "opasnim" momcima, a priznala je i da joj je jedina neostvarena želja da ima decu, prenosili su domaći mediji.

Na fotografijama iz mlađih dana, može se primetiti da je Voljenka bila fatalno lepa i zgodna žena.

Na slikama koje je Voljenka objavljivala na društvenim mrežama uvek je pozirala srećna i nasmejana, te ništa nije moglo naslutiti na tragediju koja se dogodila.

Ona je često i pokazivala u kakvom luksuzu uživa u vili sa bazenom, zelenilom i palmama.

