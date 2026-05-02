Poznata modna kreatorka Verica Rakočević večeras je bila među publikom na Hipodromu u Sremskoj Mitrovici, gde je zajedno sa suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, uživala u koncertu legendarne YU grupe.

Par je stigao u opuštenom izdanju i koncert pratio zajedno sa publikom koja je u glas pevala najveće hitove.

Kako je Veljko iz Sremske Mitrovice, tokom večeri se više puta pozdravljao sa sugrađanima koji su prepoznali njega i Vericu.

Njihovo prisustvo privuklo je pažnju posetilaca, a mnogi su prilazili da ih pozdrave i fotografišu se.

Koncert YU grupe okupio je veliki broj građana i gostiju, a atmosfera na Hipodromu bila je na vrhuncu tokom čitavog večernjeg programa u okviru moto susreta.

Podsećamo, Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević u braku su već 13 godina, a njihova vezačesto je u fokusu javnosti, između ostalog i zbog razlike u godinama.

Verica o braku sa Veljkom

Da je brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića tvrđava sa jakim temeljima tvrde svi koji su imali prilike da ih upoznaju i postanu svedoci njihove ljubavne priče. Evo kako je modna kreatorka govorila ranije o ljubavi sa 35 godina mlađim Kuzmančevićem.

- Imam tu sreću da živim sa umetnikom, koji ume trenutke da pretvori u pakao, ali i u raj na zemlji. Mislim da u tome i jeste lepota. Najveći luksuz je imati zdravlje, iskren zagrljaj, živeti u miru. Ne kažem da pare nisu važne, jer danas ako nemate novac ne možete da imate ni zdravlje, ali ne mislim da je važno bogatstvo avioni, kamioni…

- Sve sam to proživela i imala. To u odnosu na ovaj mir koji imam i ljubav kojom sam okružena je prosto ništavno. Da svako veče sedite sa nekim, gledate seriju ili film i znate da je vaša druga polovina. Dok pijete jutarnju kafu budete sigurni da taj neko vas voli i da vi njega volite - rekla je modna kreatorka jednom prilikom.

Uživaju van grada

Verica je isticala ranije da je sreću pronašla kada se sklonila iz grada, a jednom prilikom pokazala je veliku terasu na kojoj provodi dosta vremena a koja je opremljena luksuznim nameštajem, ali i ćilimima.

Ovako izgleda njihova oaza mira:

Inače, stanovnici Avale, imaju samo reči hvale za kreatorku, koja je i deo svog biznisa prenela u okolinu Beograda.

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je nedavno rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.

