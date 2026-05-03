Slušaj vest

Poznato je da Elena Karić ima svoje rituale koje često izvodi u kući na Kosmaju, a sada se oglasila iz šume i pokazala kako izvodi novi ritual.

Usred noći jedna od najfatalnijih žena na našim prostorima, otišla je duboko u šumu. Ona je ponela zlatni pehar, drveni predmet, a onda je sela ispred kamenog ognjišta i zapalila vatru.

Pored nje je i pletena korpa i krzno na kojem sedi. Njen izraz lica je spokojan i fokusiran, a čitava scena deluje kao kadar iz nekog filma.

Sa njom je sve vreme bio njen bas, a Elena Karić je uživala u svom ritualu.

Ona je juče obeležila "Beltane", drevni keltski praznik vatre i plodnosti koji se slavi od zalaska sunca 30. aprila do 1. maja, označavajući početak leta i vrhunac proleća. Simbolizuje spajanje Boga i Boginje, buđenje prirode, vatru, zaštitu i ponovno rađanje, a tradicionalno se obeležava paljenjem kamena, igrom i proslavom života.

1/6 Vidi galeriju Elena Karić Foto: Printscrean

Probala je i ljubila zemlju, besni kad čuje narodnjake

Jednom prilikom ekipa Kurira posetila je Kosmaj gde je živela Elena dok nije prodala vilu jednom sportisti, i tamo smo razgovarali sa njenim komšijama koji su pomalo šokirani načinom života poznate komšinice. Elena se iz te kuće iselila pa je pronašla novu u istom mestu ali potpuno u šumi, a njene stare komšije su se radovale njenom odlasku.

- Ona je kupila imanje u blizini, samo što je sada u potpunosti okružena šumom. Možda smo mi previše zaostali za njeno poimanje, ali sve što ona radi nama je čudno. Ne samo meni, nego svima u kraju. I ništa to ne bi bilo sporno, da se ona sa nama nija svađala zbog svog načina života. Bili smo šokirani kada nam je rekla da moramo da vodimo računa kakvu muziku puštamo u blizini njenih biljki - počinje priču jedan sredovečni Kosmajac i nastavlja:

- Znate, mi dok radimo na polju pustimo neki radio koji emituje narodnu muziku i pustimo malo jače ton, da bismo čuli od rada traktora ili ako odemo na drugu stranu livade. Ona je napravila skandal, došla je i tražila da odmah ugasimo radio. Vikala je da takvim trešom želimo da uništimo njene biljke i da momentalno isključimo radio ili promenimo stanicu. Mi smo ćutali kao ukopani jer nismo mogli da verujemo šta nam priča, ona je vikala i tako besno se vratila u svoje dvorište. Komšinica koja živi pored nje mi je rekla da je ona biljkama pustila klasičnu muziku i da im svakodnevno priča. I ja nemam ništa protiv toga, sve dok meni ne diktira šta treba da radim.

Da su se navikli na njene rituale, moglo bi se reći, kao i to da su je prihvatili takvu kakva jeste.

1/5 Vidi galeriju Elena Karić vila na Kosmaju Foto: Printscreen

- Odlučili smo da ignorišemo to što radi po dvorištu iako nam je čudno, i u najmanju ruku nepoznato. Te pesme koje peva, reči koje izgovara, sveće koje pali i perje koje postavlja na određenim mestima postali su deo svakodnevice. Na isti način je izabrala mesto za novu kuću, probala je zemlju, ljubila je, danima sedela na različitim obroncima dok nije odlučila gde će da kupi plac. Vrlo je neljubazna, iako je niko ne dira. Umišlja da je bitna, a niko za nju ne bi ni čuo da nije nečija ćerka i nečija žena. Šta je ona, po čemu je poznata?, pita jedan od meštana.

- Bilo nam je drago kada smo čuli da će se odseliti, jedva čekamo Novaka i njegovu porodicu. Nećemo im smetati, ali da znaju da uvek mogu dobiti od nas organsko voće i povrće, flašu domaće rakije i zimnice. A Elena, ostaje nam u komšiluku ali joj je kuća skroz u šumi, nema komšije u blizini pa nek radi šta hoće tamo, samo da ne pali one vatre da nam sagori šumu, kaže jedan stariji gospodin.

Meštani kažu i da su sa Jugoslavom mogli da se dogovore oko nekih stvari ali da je i on dobrim delom bio pod njenim uticajem. Spominju i problem sa vodom, koji je nastao kada je Elena napravila farmu pa je pola sele ostalo vode.

Smejali smo se kada je angažovala agronoma, a onda joj je sve uspelo

Ipak, ono što Eleni ne mogu osporiti, iako bi kako kažu voleli, jesti da joj je bašta bila uspešna.

- Elena je dovodila svog agronoma koji ju je savetovao kada koju biljku da sadi, ali i na kom mestu. Uzimao je uzorke zemlje pa se vraćao i označio joj gde šta da posadi. Svi smo se smejali. Čuj nauka oko poljoprivrede. Ko je nama ikada rekao gde ćemo šta da posadimo pa živimo od toga godinama. A on je njoj govorio koje se biljke sade na pun mesec, pa zašto je dobro da grašak bude pored ljubičica i koliko redova čega. To je bila glavna tema u selu mesecima, priča jedan meštanin, a onda nastavlja:

- Međutim, kada su joj sve biljke, voće i povrće uspeli i izgledali kao naslikani, svima nam je zapušila usta. Bili smo zapanjeni kada smo videli plodove, bila je i nama rodna godina ali njen plod je bio kvalitetniji. Njene biljke su “radile ko lude”. I njima je puštala muziku, ali to sigurno nije ključno.