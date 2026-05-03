Svake subote osim talentovanih takmičara imamo prilike i da uživamo u čarkama i raspravama između članova žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

- Ove što su dali 'NE', ne bih komentarisao. Ovo je strašno! Ja kada bih krenuo da govorim ko to govori i s kojim pedigreom", izjavio je Kemiš - čime je zapalio vatru u studiju.

Na ove njegove reči odmah je reagovala Viki Miljković, zatraživši objašnjenje: Kemiš, koji ti problem imaš sa mnom?

Međutim, on joj nije ostao dužan, te je istakao da pevačica teško prihvata tuđe mišljenje.

"Nemam problem, evo, vidiš kako napada... Najveći problem je što ti sa ovog mesta možeš da nam kažeš svašta, ali ako tebi neko nešto kaže, ti si uvređena", direktno joj je odgovorio Kemiš.

Kemiš o Viki: "Ti si seljana"

Viki se na to branila tvrdeći da je isključivo objektivna u ocenjivanju takmičara.

- Ja ne optužujem, ja samo kažem da mislim da nije realno glasanje", istakla je ona.

Kemiš je potom nastavio da brani i hvali svog kandidata pred svima uz reči: Dečko vidi ga kakav je, on je šou program.

Pevačica je tada pokušala da smiri strasti u studiju rekavši: Ne, Kemiš, ti bi da se svađaš sa mnom, ja neću da se svađam.

Umesto primirja, rasprava je doživela vrhunac šokantnim uvredama. Kemiš je pred svima uzvratio: Ne, seljanka je kulturiška, ti si seljana.

