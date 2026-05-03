Hasan Dudić po prvi put je govorio o odnosu sa Snežanom Đurišić i emocijama koje je gajio prema njoj. Kako kaže oni nisu bili u vezi ali je on bio ludo zaljubljen u nju.

- Da li je istina da ste bili u ljubavnoj vezi sa Snežanom Đurišić? - upitao je voditelj.

- Ma ne... kao klinci nešto, to je davno bilo - rekao je Hasan.

Na dodatno pitanje da li pamti tu ljubav, pevač je objasnio:

- Baš sam se bio zaljubio u nju. To nije bila ljubav, bila je zaljubljenost, bio sam klinac od 17 godina. Pevali smo zajedno u jednoj kafani u Šapcu i dala mi je broj telefona, posle toga smo krenuli zajedno na turneju.

Na pitanje koliko dugo su bili u emotivnoj vezi, Hasan je odgovorio:

- Pa nismo, ja to ne računam u veze. Ja sam nju nosio u srcu, u to vreme mi bila baš ono... Stalno sam gledao njenu sliku koju mi je dala, zaljubio se (smeh). Veza je trajala oko godinu dana.

U prodavnici saznao da mu je umrla žena

Hasan Dudić iza sebe ima tri braka, a njegova prva supruga oduzela je sebi život.

Svi znaju da je Hasan bio oženjen koleginicom Zlatom Petrović sa kojom ima sina Miroslava Mikija Dudića, ali je manje poznata činjenica da je pevač bio oženjen i Draganom Dudić i izvesnom Ljiljanom sa Alipašinog brda iz Sarajeva.

- Malo smo bili u braku Ljiljana i ja, da joj je laka zemlja, ona je preminula pre 26 godina - rekao je Hasan Dudić u emisiji "Pretres".

Dudić je otkrio da je sasvim slučajno saznao da je njegova prva supruga sebi oduzela život.

- To sam doznao ja u jednom mestu u Nemačkoj. Ja dolazim, čovek mi prilazi u prodavnici. Kaže gde si familijo, reko kako smo mi familija, kaže ja sam rođak od Ljilje, reko gde je ona bogati, jel dobro, kaže ćuti Hasane ti ne znaš, ona se otrovala - ispričao je Hasan.

Pevač je govorio i o braku sa Zlatom Petrović, koju danas krivi za mnoge stvari.

- Kajem se što sam je upoznao u životu, ona je ustvari ovaj moj ceo život upropastila, ovo prvi put govorim i to je istina - rekao je Hasan, koji zbog kockarskog duga svog sina Mikija Dudića prodao kuću.