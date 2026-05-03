Ćerka pokojnog Saše Popovića i Suzane Jovanović Aleksandra Popović veoma je skromna i o njenom životu se malo zna, a on je svojevremeno otkrio detalje iz njenog života.

Saša je bio oslonac svoje porodice, a bio je vrlo ponosan na ćerku Aleksandru koja je ranije bila jako bliska sa Sofijom Šašić, ćerkom Sonje Vuksanović i Željka Šašića.

- Aleksandra voli muziku, zna mnogo pesama i stalno nešto peva. Najbolja drugarica joj je Sofija, ćerka Željka Šašića. Spavaju jedna kraj druge, idu u isti razred, sede u istoj klupi i zajedno treniraju tenis - otkrio je svojevremeno Saša u intervjuu koji je dao pre nekoliko godina.

Ipak, devojke su se vremenom udaljile, pa je Saša tako jednom prilikom o naslednici rekao sledeće.

- Naša ćerka Aleksandra je jedna divna devojka koja završava IT akademiju, ima najbolju drugaricu Kaću i lep privatni život, i uvek kaže da želi da takav i ostane - pričao je Saša o svojoj ćerki.

- Vrlo je skromna, ne traži ništa. Dete je poznatih roditelja i može sve, ali ništa ne traži. Stvarno sam ponosna i svaki dan kažem da sam blagoslovena što imam takvu decu. Takav je i sin, a takva je i ona - ispričala je Suzana jednom prilikom.

Aleksandra Popović Foto: Damir Dervišagić

Aleksandra prodaje nakit i radi nokte

Popovićeva ćerka upisala je IT akademiju, ali je odlučila da napusti studije i posveti se privatnom biznisu. Nakon završene obuke počela je da se bavi manikirom, a sada zarađuje tako što pravi nakit i prodaje ga.

Sofija često tema javnosti

S druge strane, Sofija Šašić dala je više povoda od Aleksandre da se nađe u medijima. Sudeći po njenom „Instagramu“ jasno je da uživa u putovanjima, brendiranoj garderobi i životu na „visokoj nozi“. Pisalo se i o posetama estetskih hirurzima u Turskoj, a na meti je bio i njen ljubavni život.

Sofija Šašić u Monte Karlu Foto: Printscreen/Instagram

