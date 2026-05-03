Suzana Mančić našla se u središtu skandala kada su njeni intimni snimci dospeli do šire javnosti zbog čega je, kako je jednom prilikom ispričala, molila decu da u školi ne govore da im je ona majka.

Suzana Mančić, koja je kao "Loto devojka", svoju medijsku karijeru započela još sa 18 godina pesmom "Ogledalce, ogledalce", preživela je izuzetno težak period zbog ogromnog pritiska i osude okoline. Koliko joj je u tim trenucima bilo teško, govori i činjenica da je od sramote svojim ćerkama govorila da u školi kriju ko im je majka.

Suzana se jednom prilikom za "Blic" potpuno ogolila i ispričala kako se nosila sa ovim skandalom, a reči njene ćerke Natalije dovele su je do suza.

"Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci: 'Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama', a moja Natalija mi je rekla: 'Ja se ponosim što si ti moja mama'. To su neke stvari koje vas dignu."- govorila je voditeljka za Blic.

"Dobro sam prošla, moglo je da bude gore"

Ona se tada osvrnula i na posledice koje je stres ostavio na njeno zdravlje:

"Nikad ne znaš šta te u životu čeka, ali moraš bar pred sobom da budeš čist. Od silnih stresova sam dobila holesterol, ali ćuti dobro sam prošla, moglo je biti mnogo gore", izjavila je tada Mančićeva

Inače, voditeljka iz prvog braka sa Nebojšom, nekadašnjim bubnjarom grupe "Sedmorica mladih", ima dve ćerke – Nataliju i Teodoru, dok je danas u srećnom braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom.