Slušaj vest

Rijaliti zvezda je u ovom objektu, za koji je najpre rekao da će se boriti, a onda odustao od svega jer on pripada drugim vlasnicima, ugostio prijatelja iz detinjstva, a to je suprug pevačice Olje Karleuše Predrag Peca Popović.

Poznati bisnismen je na društvnim mrežama pokazao kako se druži sa Golubovićem, a jedan video je nastao u dorištu kuće u kojoj je nekada živela Stela.

Predrag Petrović Peca Izvor: Instagram

- Svi koje poznajem iz našeg kraja samo se jedan još nije promenio, ali u pozitivnom smislu, moj drug iz kraja, iz naših starih ratničkih dana brat - rekao je Peca u svom video snimku.

Drugari

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović u prijateljskom odnosu sa mužem Olje Karleuše Foto: Kurir Televizija, Kurir, Društvene Mreže, Ilija Ilić, Printscreen Pink

On je potom snimio i žestokog momka kako udara u džak za boks koji je okačio na drvo u dvorištu, a tu se vidi i dečija ljuljaška.

Predrag je uspešan biznismen i direktor firme, a porodica poseduje i hotel na jednom popularnom skijalištu na Kopaoniku.

Olja i Peca su u skladnom braku dvadeset godina iz kojeg imaju sina kojem su maksimalno posvećeni kao roditelji.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme - objasnila je Olja jednom prilikom pa nastavila:

-Moj suprug i ja smo se upoznali kad sam ja imala 23 godine, a on 26. I sad kad čujem "uspešan suprug"…Kada smo se nas dvoje upoznali, ne mogu da kažem ko je bio uspešniji, oboje smo bili mladi i uspešni. Za 20 godina našeg života i braka, naravno da smo napredovali. Stvarali smo oboje, a u stvari napredovala je naša kuća – istakla je Karleuša, dodajući da su pevačice danas u nezavidnoj situaciji.