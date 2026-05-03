Veljko Ražnatović već neko vreme živi u Titelu, rodnom mestu svoje supruge Bogdane, gde par odgaja svoje sinove Željka, Krstana i Isaiju. Pored profesionalnog bavljenja boksom, Veljko je u ovom mestu pokrenuo i sopstveni biznis u vezi sa uzgojem svinja.

Detalje o tome kako Ražnatovići žive u Titelu i kakav ugled uživaju među meštanima nedavno je otkrila pevačica Olja Karleuša, čija je majka rodom upravo iz ovog mesta, zbog čega odlično poznaje porodicu Rodić.

Gostujući u emisiji, ona je koleginici otkrila kakva je zaista njena snajka Bogdana Ražnatović.

Tom prilikom, Olja Karleuša je iznela niz pohvala i izjavila: "Moram da ti kažem, s obzirom da znaš da je moja majka Titeljanka, stvarno mogu da potvrdim da je tvoja snaja devojka iz jedne dobre kuće".

Nakon toga, Olja se osvrnula i na to šta ljudi iz Titela misle o Veljku, ističući da se o njemu mogu čuti samo lepe reči.

"Ali isto tako da je tvoj sin neko koga hvale. Karijera na jednu stranu, hitovi na drugu stranu, ali džaba bi bila tvoja karijera kada bi ti dete bilo drugačije", rekla je.

"Najlepši mi je kompiment kad mi hvale decu"

Ove reči duboko su dotakle Cecu Ražnatović, koja je istakla da joj je uvek najlepše kada neko javno pohvali njenu decu.

"Kako decu izvedeš na put, mislim da je to najbolje nešto za sve nas koji smo pristali da budemo roditelji. Niko od nas nema priručnik, nego najbolje iz sebe izvlačimo da bi svojoj deci usadili, preneli, ispisali po tim tablama. Najbolji kompliment koji mogu da dobijem kada mi neko pohvali Veljka i Anastasiju da su dobri, vaspitani", rekla je Ceca.

