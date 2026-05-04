Zorica Marković još jednom je pokazala da nema dlake na jeziku, posebno kada razgovora sa novinarom Srđanom Zelembabom za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji.

Pevačica, koja je pre nekoliko meseci zbog narušenog zdravstvenog stanja izašla iz rijalitija "Elita 9", otvoreno je pred našim kamerama bez zadrške govorila o počecima u karijeri, kolegama, ličnim stavovima i aktuelnim estradnim temama.

Direktna

Nema pardona

Odmah na početku prisetila se kultnog filma "Tesna koža", u čijem je trećem nastavku učestvovala i saradnje sa legendarnim glumcima Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem.

- Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu nameštali brkove, plakali smo od smeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja - priseća se Zorica i nastavlja:

- Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sedi i gleda ga ispod šešira - proisetila se Zorica, pa otkrila da su bili i pogledi između nje i Voje.

- Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu "ala bih te ja". To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo. Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smeha. Statisti su se smejali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu.

Dotakla se i legendarne ekipe iz serije "Srećni ljudi", posebno ženskog dela glumačke postave. Tanja Bošković (Lola), Ljiljana Dragutinović (Natalija), Radmila Živković (Đilda) i Jelica Sretenović (Ljubičica) činile su ovaj kolektiv, pa je otkrila koja je najpribližnija njoj u stvarnom životu:

- Đilda. To je bila glumačka ekipa. Nažalost, nema ih više. Ne znam koga bih izdvojila iz nove generacije.

Zorica Marković o Melini i Harisu, Kurir TV - Stars specijal



Zorica je priznala da ne zna s parama.

- Da mi nije sinova, ja ne bih znala sa parama. Nisam ti ja neko ko štedi. Jedino što sam pametno uradila jeste što sam obezbedila krov nad glavom deci i sebi.

Osvrnula se i na venčanje modne kreatorke Meline Arnold, nekada Galić, a u javnosti i dalje najpoznatijoj kao Melina Džinović, i 23 godine starijeg Britanca Džefrija Pola Arnolda Deja.

- Ovo je njena zadnja stanica u smislu koračanja ka tom nekom cilju. Ako on ima toliko para, ne mislim da će ona dalje ići. Ne znam, jedino ako taj ne rikne, pa ostane sama. Otkud znam, sad ja odoh mnogo daleko. Može, i ako uspe, svaka čast. Treba imati želudac za to, treba se baviti time, nije palo s neba, pa ono eno ga neki Džon ima milione, pa ja sad idem. Ne. Treba tu malo truda.

Žestoko o bivšoj Harisovoj

Na pitanje kako žene poput Meline dođu do srca takvih muškaraca, Zorica je rekla:

- Kakvo srce, nema tu srca. Nisu ti ljudi koji imaju milione glupi, znaju oni, ali je njima lepo i boli ih uvo. To je njima prolazno nešto, zabava. Taj ugovor o braku je čista kupovina. Kupiš nekog da ti bude tu, mlad, zgodan, lep. To je skupa igračka. Svaka čast tom liku, i ja bih. Te koje rade to, one tipuju i žive za to. Prvo je bio Džinović, pa dalje. Ona se sa Džinovićem proslavila. Kakve crne haljine, meni se to ništa ne sviđa. Ali, brate, kad ti zabije nož u leđa, ima da se pušiš.

Zorica je za kolegu Harisa Džinovića imala samo reči hvale.

- Haris je car. Imam utisak da ga boli uvo. Ima on sto Melina. On je kralj, pevačina, sve ima, okej možda navika neka, ne može da ostane ravnodušan. Ide dalje, ima on razlog da živi.

Prokomentarisala je i predstojeće koncerte Vesna Zmijanac u Beogradskoj areni:

- Oni lukavo provuku biće tu i ovaj gost. Lako je Vesni kad provuče biće tu Dino Merlin. Ja volim Vesnu, ona mi je drugarica, ona će svakako napuniti Arenu. Kao primer dajem, ne moraš da provlačiš goste. Svaki pevač koji pravi solistički koncert treba da ima bar svojih petnaest hitova, a ne da peva tuđe pesme.

Na kraju, dotakla se i zdravlja, uz svoj prepoznatljiv direktan stil:

- Poslednjih mesec dana ne znam da li mi treba s*ks, ili je to magija koliko sam dobro.