Dora Proeska, sestra legendarnog Tošeta Proeskog, podelila je juče, 2. maja, na društvenim mrežama emotivnu fotografiju sa groba svog oca Nikole Proeskog, povodom dve godine od njegove smrti.

Tim povodom, Dora je objavom na društvenim mrežama pokazala da sećanje na njega i dalje živi u porodici.

Na fotografiji koju je Dora objavila vidi se mermerni spomenik u obliku pravoslavnog krsta, ispred kojeg su položeni venci svežeg žutog i belog cveća.

Centralno mesto zauzimaju dva portreta pokojnog Nikole - jedan urezan u crni granit i drugi u ramu, koji čuvaju uspomenu na čoveka blagog lica koji je dostojanstveno nosio teret velike porodične tragedije nakon gubitka sina.

Ono što je posebno pogodilo pratioce jeste muzička podloga koju je Dora izabrala za ovu objavu. Reč je o Tošetovoj pesmi "Kažu da vreme leči sve". Uz stihove pesme svog pokojnog brata i emotikon koji plače, Dora je bez reči opisala neprolaznu bol za ocem.

"Kažu da vreme leči sve, ali tuga za onima koje volimo ostaje ista," samo je jedan od komentara obožavalaca koji su porodici uputili reči utehe.

Foto: Printscrean

Nikola Proeski preminuo je u maju 2024. godine, a javnost će ga pamtiti kao skromnog čoveka koji je, uprkos nezamislivom bolu, uvek s ponosom govorio o svom Tošetu.

Podsetimo, jedan od najpopularnijih makedonskih pevača, Toše Proeski, izgubio je život 16. oktobra 2007. godine u jezivoj saobraćajnoj nezgodi kod Nove Gradiške, Hrvatska. Njegov život je ugašen u 27. godini, a vest o njegovoj smrti je potresla čitav Balkan.

Grobnica u kojoj počiva legendarni pevač je prepuna cveća, sveča, igračaka, fotografija, ali i poruka pune ljubavi. Međutim, pored Tošetovog groba, koji je ceo od belog mermera, nalaze se još dve grobnice.

Nažalost, sa njegove desne strane je pokopan njegov otac Nikola Proeski, koji je preminuo pre dve godine, dok sa leve strane stoji prazna spomen ploča.

