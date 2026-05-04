Nekada su punile dvorane, osvajale top-liste i bile nezaobilazan deo muzičke scene regiona. Danas, imena poput Marina Živković, Ceca Slavković, Aleksandra Perović i Lidija Palurović ređe se mogu čuti u medijima, ali njihova muzička zaostavština i dalje živi među publikom koja pamti njihove hitove.

Bila je velika zvazda

Svako vreme ima novo breme

Tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih, ove pevačice bile su sinonim za popularnu muziku tog vremena. Njihove pesme emitovale su se na radiju i televiziji, a nastupi su okupljali veliki broj fanova. Ipak, promene u muzičkoj industriji, dolazak novih generacija izvođača i drugačiji trendovi doveli su do toga da se njihova prisutnost na sceni postepeno smanji.

Marina Živković ostala je upamćena kako po emotivnim baladama tako i po ritmičnim hitovima, dok je Ceca Slavković gradila karijeru na energičnijem zvuku. Aleksandra Perović privukla je pažnju specifičnim vokalom i autentičnim stilom, dok je bila prepoznatljiva po interpretaciji koja je lako nalazila put do publike.Sve tri su promenile svoj životni karijerni pravac. Marina se posevetila porodici i iz grada preselila na selo gde živi sa suprugom i vodi porodični biznis, dok je Ceca batalila muziku i prekinula svaki kontakt sa kolegama sa estrade.

Otišla u zaborav

Iako danas nisu u centru pažnje kao nekada, mnoge od njih i dalje su aktivne bilo kroz povremene nastupe, rad u studiju ili potpuno drugačije životne puteve van estrade. Njihove pesme i dalje se slušaju, posebno među publikom koja sa nostalgijom gleda na period kada su ove pevačice bile na vrhuncu slave.

Ne prija joj javna scena

Novo doba

Muzička scena se menja, ali trag koji su ostavile ostaje kao podsetnik na jedno drugačije vreme vreme kada su njihove melodije bile deo svakodnevice širom regiona. Skoro svi se sećaju pesme "Recka na zidu" koju je otpevala 90- tih Lidija Palurović.

Ona je tada važila za jednu od najupsešnijih. Njeni hitovi "Nisam te birala ja", "Ko si ti", "Recka na zidu", "Ne kuni me" i mnoge druge slušaju se i danas, a pevačica je u jeku popularnosti odlučila da se povuče sa muzičke scene.Tokom karijere koja je trajala do 2005. godine Lidija se isticala i po odličnim spotovima, ali školovanom glasu. Ona je u Beogradu završila Muzičku akademiju, a potom je radila kao profesor muzike.

Ipak, na kraju je, čini se, potpuno i odustala od muzike. Pevačica danas živi u Kragujevcu i radi kao profesorka engleskog jezika.

Poslednji put je nastupila na Radijskom festivalu 2004. godine sa numerom "Utopija" i nakon toga joj se u muzici gubi svaki trag. Pojedine radio stanice i dan danas puštaju neke od njenih najvećih hitova. Danas se bavi porodičnim poslovima.

Promenila životni pravac

Aleksandra Perović proslavila se zahvaljujući muzičkoj grupi "Mobi Dik" u koju je došla kao zamena Ani Stanić. Nekadašnja pevačica povukla se sa estrade i danas je uspešna profesorka.