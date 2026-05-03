Pobednik ''Zadruge 5'', Dejan Dragojević, otkrio je u emisiji ''Premijera vikend specijal'', kako je njegova devojka prihvatila saznjaje o tome da je promenio veru, te je otkrio da je upravo zbog toga, on bio na meti brojnih uvreda.

- Ja sam s njom tek počeo da se zabavljam, par meseci nakon toga sam otišao u Saudijsku Arabiju. Ja sam tada dobijao pretnje smrću. Svaka joj čast jer je ostala pored mene. Ona je uz mene dobijala najveće uvrede. Mogla je da se okrene i ode, ne znam kako je to izgurala. Evo, i dan danas umeju ljudi da me vređaju.

Razlog promene vere

Bivši tast Huso Mujić jednom prilikom je otkrio zašto je Dejan promenio veru

- Dejan je mnogo dobar dečko, uvek mi se javljao. Čak je i uzeo muslimansku veru! Ide u džamiju da se pet puta dnevno klanja i sad se zove Huso! Ne pije alkohol, ne jede svinjetinu, posti ramazan i slavi Bajram. Priznao je Alaha za svog gospodara zbog Dalile. Odrekao se porodice i promenio veru, žrtvovao se za nju, a ona ga je prevarila - pričao je za domaće medije Huso i istakaoda je njegova kuma pomogla Dragojeviću da nauči sve o islamu.