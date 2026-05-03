Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović danas je neplanski, čak dva puta posetila beograski aerodrom "Nikola Tesla".

Prvi put je sletela iz Švedske, gde je imala nastup, a drugi put se vratila na aerodrom jer je shvatila da je kod nje tuđi kofer. Morala je da ga zameni.

Pevačica je za domaće medije objasnila šta se tačno dogodilo.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: M.M./ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages, TO Bar

- Zaključan kofer je bio. Kaže mi: "Drugarice, otvori kofer, zaključan je". Ja kažem: "Nisam zaključala". Šta mogu da nađu, haljinu od sinoć. Nije neka šteta ni da ga izgubim. Pokloni za decu nisu u koferu, to je uvek u kesi kod Filipa. Dešava se. Nisam ja uzela pogrešan kofer, nego neko drugi. Žurili smo - rekla je Aleksandra Prijović za Blic.

Prijovićka je onda razgovarala sa službenicima na aerodromu i vratila tuđi kofer.

Oni su u međuvremenu pronašli njen prtljag, a onda je pevačica odahnula i krenula ponovo kući.

- Jeste, ovo je moj. Slični su. Dešava se. Ljubim vas - rekla je kratko i otišla.

Mala Aria napunila je osam meseci

Pevačica je otkrila i da njena ćerka danas puni osam meseci.

- Beba danas puni osam meseci. Teško mi je da je ostavim i odem na nastup, ali to je posao. Možda znači što ne idem svakog dana na posao, ali opet odem dva tri sata do studija. Filip mi pomaže, i njegova majka i moja majka - rekla je Aleksandra za Blic.

Podsetimo, Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime. Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

Aria je žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra nedavno.

BONUS video: