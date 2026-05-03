Juče su građani Osijeka imali priliku da uživaju u vanvremenskim hitovima folk zvezde Saše Matića. Dvorana u kojoj je pevač održao koncert, "Gradski vrt", bila je puna do poslednjeg mesta.

Od samog početka, bilo je očekivano da će svojoj publici Saša napraviti veče za pamćenje. Počevši od emotivnih balada, preko bržih pesama, folker je digao publiku na noge, pa je cela dvorana, zajedno sa njim, uglas pevala.

- Dobro veče, dragi moji. Uvek se sa posebnim emocijama vraćam u Slavoniju, stvarno ste najbolji domaćini - poručio je Matić na samom početku nastupa, a publika nije krila oduševljenje.

Dobra atmosfera trajala je do poslednjeg minuta Matićevog nastupa. Publika ga je pozdravljala gromoglasnim aplauzom, a hitovi su se samo nizali. Od "Ruzmarina", "Poklonite mi nju za rođendan", pa do novijih pesama kao što su "Sve bi ja i ti", "Idemo anđele" i duge, pevač je oduševio sve prisutne.

Prisećanje na Olivera Dragojevića i Halida Bešlića

Poseban sinoćni trenutak bio je rezervisan za omaž velikanima regionalne muzike, među kojima su Oliver Dragojević i Halid Bešlić.

- Prisetimo se zajedno velikih ljudi i pravih majstora muzike. To su pesme koje nikada ne prestaju da žive, pevajmo ih iz sveg srca - rekao je Matić, pa su mnogima u publici zasuzile oči.

U videu ispod možete da osetite deo atmosfere:

Publika mu preuzela koncert

Povezanost koju je srpski izvođač godinama gradio sa svojom publikom osećala se u svakom trenutku večeri, pa je upravo to i doprinelo ovoj prelepoj atmosferi.

- Najlepše je kada publika preuzme koncert i kada zajedno stvaramo ovu energiju - istakao je Saša.

