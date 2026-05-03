Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica prethodnih dana dobija veliku medijsku pažnju nakon što je na promociji svog novog albuma obelodanila da više nije u vezi. Podsećanja radi, veza sa dečkom Nemanjom je trajala pet godina, a pevačica je u više navrata izjavila da on nije želeo da se pojavljuje u javnosti.

Ovako je ona izgledala na promociji albuma:

Kako je objavila prekid ljubavnog odnosa, digla se velika buka i ponovo su počele da kruže spekulacije o pevačici i proslavljenom košarkašu Luki Dončiću.

Naime, oni su u javnosti povezivani i ranije nakon što je košarkaš raskinuo veridbu sa Anamarijom Goltes, sa kojom ima dvoje dece.

Par vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za avgust.

Prema informacijama od izvora bliskih nekadašnjem paru, kako je pisao Telegraf, do raskida je došlo neposredno pred venčanje koje je bilo zakazano za jul 2026. godine.

- Luka i Anamarija više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je iznenađeno, s obzirom na to da su pre samo tri i po meseca dobili drugo dete - rekao je izvor u martu ove godine.

Breskvica se oglasila

Anđela se često oglašava na drušvenim mrežama, pa je ovog puta objavila sliku sebe u ogledalu u prelepom izdanju.

Pevačica je na sebi imala usku crvenu haljinu sa dubokim dekolteom, frizuru poznatu kao "wet hair", odnosno, kosa je stilizovana tako da izgleda "morko". Na kratku suknju, obula je duboke čarape sa crvenim detaljima.

"Znam da hoće da me..."

Ono što je posebno privuklo pažnju, jeste odabrana pesma uz ovu fotografiju. Naime, pevačica je objavila deo svoje nove pesme gde reči idu: "Dve su čaše na mom stolu, znam da hoće da me vidi golu".

Možda je reč o promociji pesama sa novog albuma, a možda je ovo zapravo posveta nekom posebnom muškarcu.

U galeriji pogledajte kako je Breskvica izgledala kada je dala intervju za Kurir pre par dana:

Za to vreme, Dončić se nije oglašavao, ali je sigurno primetio atraktivnu fotografiju pevačice, budući da prate jedno drugo na društvenim mrežama.

Luka lajkuje Breskvicu

Slovenački mediji zamerali su Luki Dončiću što mesecima nije lajkovao nijednu objavu Anamarije Goltes, dok je bio izdašan kada je u pitanju srpska pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, primetili su novinari portala Žurnal24.

Američki mediji sa druge strane mesecima su povezivali su Luku Dončića sa kolumbijskom pevačicom Kerol Dži, ali i sa američkom starletom Kim Kardašijan.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić nije komentarisao glasine vezano za kraj ljubavi sa Anamrijom Goltes, kao i pisanje medija o povezivanju sa drugim ženama.

Breskvica o Dončiću

Nakon uspešne promocije, ona je progovorila o košarkašu.

- Nismo se sreli, to su sve neke priče, sve mi je smešno. Mene to zaista ne zanima, ali da mi je drago, da neko ko je tako uspešan kao on, zna ko sam ja - zaključila je Breskvica.

Raskinula posle pet godina

Naime, Breskvica je raskinula je petogodišnju vezu sa dečkom Nemanjom. Njih dvoje su ušli u vezu posle raskida sa Mihajlo Veurovićem. Nemanja se nije pojavio na njenoj promociji albuma. Takođe, već duze vreme ga ne pominje ni u intervjuima ni na društvenim mrežama. Ono što smo takođe saznali jeste da se iselila se iz zajedničke kuće.

Ovo je ona sa svojim bivšim:

Tim povodom Andjela je dala komentar za Kurir.

- O privatnom životu ne govorim. To je poznato. Na ovu temu neću govoriti ni sada ni ubuduće - rekla nam je Breskvica na promociji.

Pevačica se okrenula poslu i novim projektima. A kako smo nedavno saznali, ni komšije ih ne viđaju zajedno i da je svako krenuo na svoju stranu.

Iako su delovali skladno i da sijaju od ljubavi, ispostavilo se da je pevačica na ovu priču stavila tačku.

Gde je Luka?

Kada će se Luka Dončić oporaviti od povrede i vratiti na teren, ostaje da se vidi. Trener Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru.

- Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je Redik.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gde je imao posebne tretmani za što brži oporavak.

Međutim, nije poznato da li se u Madridu zadržao, a na društvenim mrežama se ne oglašava. To je dovelo u sumnju da su njih dvoje, nakon što su oboje raskinuli svoje odnose, možda otputovali zajedno, budući da se Breskvica obratila svojim pratiocima pre par dana sa odmora u Opatiji.

