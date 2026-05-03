Bivši učesnik rijalitija Filip Car se oglasio i izneo svoju analizu o aktuelnostima iz Elite 9.

Filip je naglasio da mu je na prvom mestu porodični život kom se, kako kaže, maksimalno posvetio nakon svog učešća u rijaltiiju.

- Nekim mirnim, normalnim životom živim. Dobro mi je, top mi je, porodično. Malo mi je neobično. U suštini, živim normalno, laganica. Top je sa ćerkicom, stvarno je dobro. Sve je kako treba. Tu su mi nećaci, od sestre deca, uživamo svi zajedno. Sve je top - rekao je Car.

Na početku, on je komentarisao svoju nekadašnju partnerku Maju Marinković koja ga pominje gotovo svakog dana, potom se osvrnuo na njenu opsednutost čuvenim lemurima, plišanim igračkama, koje je sećaju na dane njihove ljubavi.

- Smešno je kad čujem da ljudi od 30-40 godina pričaju o igračkama u tom nekom smislu, malo mi je to neobično, pa to nekad bude glavna tema. Glavna tema igračka plišana?! Mislim da se ona ni ko mala nije igrala s plišanim igračkama - izjavio je Filip Car.

- Stalno se provlačim, nije mi drago svaki put, jer je uglavnom to u negativnoj konotaciji, ja i moja porodica. Ružne, neistinite stvari... Više bih voleo da me spomenu kroz šalu, ali ovo spominjanje u inatu, ljubomori, kontekstu negativnom... To mi nije drago čuti, ali šta ću. Bio sam tri godine tamo, jeo, pio i još neke stvari radio, da prostiš, šta ja sada da radim. Ne mogu da biram ko će me spominjati - zaključio je bivši rijaliti učesnik.

Nije štedeo reči za Maju i Asmina

On je otvoreno izneo svoje mišljenje o Maji i Asminu koji imaju prilično turbulentan odnos.

- Mislim da bi tu psihijatrijsko veštačenje teško donelo disertaciju, a ne ja. Ne razmišljam da li pati za mnom, da li me voli, ne gledam je na takav način. Hajde, znaj šta je njoj u glavi?! Godinama gledamo identičan model ponašanja - se***alni odnosi, blud, razvrat, ljubomora, inat, kompleks... Ne vidimo ništa drugo. To je, po meni, postalo čak i dosadno jer je sve uvek isto kada je ona u pitanju. Interesantniji su mi razvoji drugih situacija nego ona, ona nema šta novo pokazati. Da je bar neku novu reč uvrstila u vokabular, ali sve isto, identično. Ne znam šta ti ljudi misle i planiraju sa svojim životom kad izađu iz Bele kuće. Aneli mi je simpatična i smešna, uvek me nasmeje.Ne krijem da mi je draga, da je volim kao prijatelja - rekao je Car.

"Našli su se po zlu"

Filip Car ne krije da nema lepo mišljenje o svojoj bivšoj devojci i njenom novom dečku.

- Idu mi kao par, Vendi je dobro rekla da su se našli po zlu. Slični su, sujetni, iskompleksirani, pokvareni ali šta oni planiraju, čime će se baviti? Ko će njega ozbiljno shvatiti?! On samo na mešalici može da radi. Ko će njega ozbiljno shvatiti, šta je on pokazao?! Svi smo se mi na neki način obrukali, ali on je na svim poljima pokazao primitivizam. Nit je pametan, nit smešan, niti inteligentan... - iskren je Car, koji smatra da se Maja smuvala s Asminom zbog teme u rijalitiju.

- Videla je temu i osobe takve, labilne ličnosti koje ne mogu same da budu. koje nisu izvgrađene, kada im više daš na pažnji, biće sa bilo kim. A uz to, kada si tema... Marko DNK i on su jedini bili koji nisu uspeli kod Maje, sad on jeste, pa su mi on Marko i Divna DNK. Daj Bože da se ona za njega napolju veže baš, mogli bi napolju da voze bus. Nek napravi "Čizma trans", ona nek cepa karte, on nek vozi bus - u svom stilu poručio je Car.

"Ona je slučaj za stručnjake"

Filip je nastavio da govori svoje iskreno mišljenje o Maji, pa je tako objasnio da je sa njom teško raskinuti.

- Ti s njom ne možeš raskinuti, ti nakon svađe moraš imati odnose, ona je slučaj za stručnjake. Moraš imati odnose, spuštati loptu, ali on to voli, vidi se da on to voli. Nalazio sam se u tim situacijama, bio sam i dosta mlađi, iznerviraš se... On to voli, gledao je rijatliti, pratio mene, druge, pokušavao je sve iskopirati. Bilo mu je to simpatično, pa pokušava, a čim nešto nije spontano... Ne možeš narod za**bati. Maja je neko ko se opterećuje komentarima ljudi, ona 00-24h čita komentare drugih, a samo se pravi. Ko se može sa njom jadnom poistovetiti i biti joj podrška?! Šta će oni napolju? Moraju menjati kontinent nakon ove sezone i ovog sunovrata.

Opleo po Takiju

Car nije štedeo reči ni za Majinog oca, Takija Marinkovića, pa je pomenuo i tužbe.

- Taki mora prvo da pođe od sebe, kao jedan šezdesetogodišnjak, kako se on ponaša i kakav je primer svom detetu. Ne možeš da budeš neko ko živi kako živi, ponaša se tako, da si teški krindž... Ne znam da li postoji medijska ličnost koja mi je veći blam od tog lika. Bolje da me ne spominje, čačka mečku bezveze, ne može sa mnom. Imaju sreću jer me ne interesuju. Previše je da se bavim njima, da idem po sudovima, jer ja ih uvek mogu pobediti, oni mene ne. Devet tužbi su podneli protiv mene, sve su pale kao neosnovane. Jedina osoba koja može spasiti njegovu ćerku od Asmina sam ja, ali ja to ne želim, mene to ne zanima. Nek bude sretan što je hoće neko, ko će onakvu ženu, curu?! On nema pravo glasa šta njegovo dete radi, prezentuje, priča i kako se ponaša. Žao mi je, koliko god sam se sa Mustafom prepucavao, njega i Mevlide zbog Maje. Tek sad sam svestan kroz šta je prolazila moja porodica, zašto su bili protiv toga.

O roditeljima: Teško su to preživeli

Filip se prisetio i drama svojih roditelja tokom njegovog učešća.

- Teško je to za podneti, teško je ljudima da tako neke stvari shvate. Teško su oni to preživeli. Tek sam sada svestan tih nekih stvari, koliko loši ljubavni odnosi utiču na porodicu, na one koji nas vole - iskren je Car.

Taki bio intiman sa Stanijom?!

On se u ovom razgovorzu u emisiji "Premijera - Vikend specijal" dotakao i navoda da su Stanija i Taki bili intimni.



- Naravno da nisu, naravno da ne verujem to. Oni rade u dogovoru, u kombinaciji:"Šta ja unutra, ti prati, pa napolju", seljačka posla. On se jadan pogubi, priča različite stvari u intervjuima. S izjavama još više baca ljagu na nju, na sebe, na njih. Umesto da kaže:"Neću se mešati, nije lepo to što jedna drugoj udaraju na porodice, moje dete je tu krivo"... Ne znam da li ona misli da može imati neku drugaricu nakon svega? Možeš biti zabavan nekom na internetu, ali treba da budeš živeti sa ljudima, funkcionisati... S kim ćeš ti biti prijatelj, sa kim ćeš se ti družiti?!

