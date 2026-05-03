Ratko Rađenović, inače kum pokojnog Predraga Živkovića Tozovca, govorio je o podeli imovine pevača, nakon pet godina od njegove smrti.

Rađenović je, takođe, objasnio kako mu nedostaje vreme sa svojim kumom, kao nekad kada su sedeli, kako navodi, do ranih jutarnjih sati.

- Hvala Bogu dobro sam i dalje aktivno živim, besanik sam sam, volim besane noći. Ostao sam sam, nema mi kuma Tozovca, zajedno smo dočekivali zore - rekao je Tozovčev kum u razgovoru za Blic.

On je takođe objasnio kako legendarni pevač i dalje živi kroz svoje pesme, istakavši da nekog takvog kao što je bio on, nije sreo u životu.

- On je živ. Živ je kroz pesme svoje, ja nikad u mom nemirnom životu nisam sreo takvu Aristotelovsku pamet, šarm, takvu ljubav, bio je barjaktar radosti, zaveštao je naš narod i celu staru Jugoslaviju - ističe Ratko.

"Bio je večno dete"

Rađenović se u tom razgovoru prisetio sećanja koje ima na pokojnog pevača.

- Već 35 godina sam kafedžija, zahvaljujući mom prijatelju iz Goše koji me je približio Tozovczu pre više od 20 godina. Nedostaje mi u tim besanim noćima, nedostaje mi ta njegova pamet, njegova svaka sugestija je bila roditeljska, a on je u stvari bio večno dete. Bio je toliko naivan, toliko u njemu prostodušnosti dečačke, ostao je sa 5 godina bez oca, to je velika tragedija, a on je tu traumu nosio ceo život. Nosio je u novčaniku sliku svog pokojnog oca. Kad su bombardovali Kraljevo, od svega je ostao očev sat i harmonika, a sa tri i po godine odsvirao je “Golubicu”, a Tozin otac je bio najveći harmonikaš stare Juge. Ja sam Tozovčev venčani kum. On je voleo tu moju radost, on je voleo što ja okupljam ljude i uvek je dolazio na ispraćaje. Govorio je morala bi Mima kovčeg da mi spremi, jer mi ludujemo, bančimo. On je bio najveći boem. Bio sam Božije oko njegovih koncerata. Ne postoji takav čovek - rekao je Ratko, pa zaplakao.

- On je neponovljiva ličnost. Sublimirati sve u jednom čoveku, da budeš pesnik, da pišeš najbolje pesme, jer svojom vokacijom diraš narod, da nosiš radost pored takve tuge kad je izgubio oca, beskrajno pažljiv sin, mnogo je voleo svoju majku Budimku - rekao je.

O vanbračnim sinovima

Venčani kum pokojnog pevača govorio je i o vanbračnim sinovima koje je Toza dobio sa drugim ženama.

- Ima on dva sina, taj sin iz Amerike, Mladen, nisam imao priliku da ga upoznam, ovog drugog sina Svetozara, jesam, on nosi ime njegovog pokojnog oca. Hteo je da radi DNK-a, on je samo jednom bio u intimnom odnosu sa tom ženom bankarkom, proganjala ga je, a Snežana Đurišić mi je rekla da kad je bila u Americi, da Mladen govori engleski, srpski ne poznaje, a boju glasa ima istu Tozinu. Snežana koja je sluhista, kaže da ima isti glas kao Toza. Mladen nikad nije pitao za Tozu, to je stvar odgoja, edukacije, njegova majka je bila pevačica, ona je otišla u Ameriku, nije pokazivao nikad interes da ga upozna. Nije pokazivao interes da upozna najvećeg Srbina, čoveka na planeti. Na komemoraciji sam poredio Tozovca, Teslu i Đokovića, to su Božiji ljudi - zaključio je.

Imao je mnogo žena

Pevač je, kako kaže Ratko, bio omiljen među ženama, a Mima je bila najstrpljivija i sa njim je provela zadnje četiri decenije života.

- Toza je imao mnogo žena, u njegov šarm su se mnoge mlade osobe zaljubljivale. Toliko je bio veliki osvajač, a Mima je bila žena strpljiva, pametna, bila je sportistkinja. Mi u četiri ujutru, pijani, služi nas Mima, on kaže: “Moja Mima sprema najbolje palačinke”. Ja ga gurkam, gde u četiri ujutru, voleo je te izazove. Mislim da je ona najpametnija žena u Srbiji, biti pored takvog čoveka koji nosi granice ljubavi, bola, provokacije. Nema žene koja nije htela da bude sa Tozom. Ne smem ni da govorim o tim nekim intimnim pričama - rekao je.

Bolno detinjstvo

Rađenović je objasnio kroz šta je sve njegov kum prošao u životu koji nimalo nije bio lak.

- Proganjala ga je ta nemaština, bolno detinjstvo, kad je izgubio oca, pa onda sa 10 godina uzeo očevu harmoniku da zarađuje. Uvek je torbi nosio neke čvarke, on je odšao u nekom siromašnom kaputiću u Beograd, bez ikoga. On je tek kasnije postao slavan, u 30-oj je počeo da peva. Malo je ko znao da Toza svirao tri instrumenta - harmoniku, trubu i bubnjeve - otkrio je.

Mima dobila Tozinu penziju

Nakon Tozine smrti, ostao je u kontaktu sa Mimom.

Kako kaže, Tozovac je vodio računa da svoju suprugu Mimu obezbedi za života. Mima i Predrag su zajedno proveli četiri decenije.

- U kontaktu sam sa Mimom, imamo korektne odnose. Toza je, sublimirajući ceo svoj život, očigledno želeo da nju obezbedi, jer mu je poslednjih 40 godina bila najvernija žena - rekao je Rađenović, a potom objasnio kako se Mima oseća.

Ovako je izgledala sahrana legendarnog pevača:

- Sigurno da ima bola i nostalgije, a kako se oseća? Pa oseća se sigurno, sve tantijeme je njoj ostavio, dobila je i penziju njegovu.Toza je imao veliku penziju, taj novac koji je preostao oni su to razdelili, sinovi su valjda dobili po stan, ovaj iz Amerike je to odmah prodao, ovaj mali, iako mu je Toza ranije sa majkom obezbedio, on je to zbog nekih kocarskih dugova prodao. Svako ima pravo da ostavi šta kome želi - rekao je kum.

Oni su dobili ozbiljan novac

Ratko je istakao da Toza nikoga nije ostavio bez ičega.

- Oni (Sinovi i žena) su dobili ozbiljan novac. Stanove i to što je imao na knjižici, ja ga nikad nisam pitao koliko je imao. Moje detinjstvo je bilo iz jake kuće, moja porodica je prestižno živela, nikad nisam od njega pozajmicu uzeo, ni 100 evra, ali znao je da me časti. Cenio je što ja slatko trošim pare, sve što sam zaradio, ja sam trošio - objašnjava.

Hteo da reže vene

Rađenović se prisetio kad je njegov Toza neki period života proveo u Nemačkoj.

- Proteran je, živeo je u Nemačkoj i bio na granici psihičke ljudske izdrživosti, hteo je da reže vene, da se ubije. Kakav mu je život kad nije u Beogradu, Kraljevu, u njegovoj Srbiji - rekao je on, zatim istakao da mu je krivo što se ne snima film o Tozovcu:

- Nemam ništa ni protiv Džeja, ni Šabana, snimaju se filmovi, ali Toza je najkompletnija ličnost. On je zaljubio u moj život, ja sam živeo ludački. Pamtiću ga po pesmama i manirima koje je imao. Toza je imao u sebi što niko nije, taj neodoljivi prirodni šarm, osvajao je sve. Takva ličnost se dugo neće roditi - rekao je.

Rađenović ističe i da često ode na grob svog kuma.

- Ja sam jedan od retkih koji ode, odem da upalim sveću u Aleju velikana, njegov rođendan je nezaobilazan - zaključio je.

