Posle mnogo godina, u javnost je isplivao snimak pevača Zdravka Čolića koji datira još iz 1978. godine. Naime, ovaj video je nastao tokom pauze na jednom njegovom koncertu na stadionu Koševo u Sarajevu.

Sada je ovaj snimak preplavio društvene mreže i izazvao veliku pažnju, naročito kod pripadnica lepšeg pola.

Evo kako je izgledao:

Novinar mu je prišao tokom pauze dok se Čola presvlačio, potom se rukovao sa njim i rekao da kad bi Željezničar i Sarajevo imali toliko publike, to bi bilo izvanredno.

- Imaju Željo i Sarajevo kad treba, to je najvažnije. Međutim, kad se loše igra, onda... Možda nije derbi baš najuspešniji, odnosno nije poseta najuspešnija - odgovorio mu je pevač.

Potom je govorio kako je atmosfera odlična.

Na pitanje da li se plaši što je počela kiša, misleći na to da bi ona mogla zaustaviti koncert, Čola je odgovorio.

- Nije lepo. Bolje da je nema - međurim, koncert je ipak bio prekinut upravo zbog kiše.

U tom razgovoru je, takođe, govorio o tome kako je uvek važno publici dati nešto novo.

Komentar novinara je bio da je prvi i da je to teško.

- Šta znači prvi? Nikad niko nije prvi. Stvar ukusa i stila - skromno je odgovorio pevač.

Na objavljenom snimku sa Instagram profila "Muzička arhiva", mogu se videti i članice plesne grupe Lokice, Arsen Dedić, kao i Spomenka Kovač.

"Bože, koliko je bio lep. Mislim da ne postoji žena koja nije bila zaljubljena u njega", "Nevjerovatno lep i harizmatičan! Takođe je talentovan pevač. Neko s ovakvom magijom se nikada posle nije pojavio iako neke mlađe pevače upoređuju s njim, što je nebuloza" - bili su samo neki od komentara.

Čolino obrazovanje

Iako je postigao vanserijski uspeh u muzičkoj karijeri, Čoli je bilo bitno i da se obrazuje, pa je tako završio Ekonomski fakultet i postao jedan od najobrazovanijih predstavnika estrade.

Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom je već dugi niz godina u braku, a iz njihove ljubavi izrodile su se dve ćerke Laru i Unu.

Maj mu je bitan mesec

Zdravko Čolić, svakog maja ima dva posebna razloga za slavlje i to 1. i 30. dana u tom mesecu.

Malo je poznato da je Zdravko Čolić izgovorio 1. maja sudbonosno "da" tadašnjoj devojci, a danas ženi Aleksandri, dok će 30. maja proslaviti rođendan.

Pred matičara je stao sa 50 godina. Statusa „vječitog neženje” odrekao se zbog Aleksandre, koju je upoznao još dok je bila student geografije.

- Sreli smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu - otkrio je Čola ranije za domaće medije.

Pre nego što su razmenili burme zabavljali su se jedanaest godina.

- Venčali smo se potpuno spontano, za 1. maj 2001. godine. Svi su mislili da je skrivena kamera jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo dža ili bu - priznao je jednom prilikom Zdravko Čolić.

Na pitanje kako ga je Aleksandra osvojila, tada je odgovorio:

- Očarala me je svojom jednostavnošću i privrženošću. Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno - zaključio je pevač.

