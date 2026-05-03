Slušaj vest

Jutjuber i influenser Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, sa svojim pratiocima je podelio fotografiju iz porodičnog doma. Naime, jutjuber sa svojom porodicom danas obeležava letnju slavu, inače praznik posvećen Svetom Nikolaju Žičkom i Ohridskom, pa se zbog toga i oglasio na mrežama.

Njegov otac, inače pravoslavni sveštenik, Nenad Ilić, pozirao je sa Bogdanom dok su nazdravljali rakijom ispred ikone.

Foto: Printscreen

Pored ikone, nalazio se slavski kolač, sveća, kao i bure sa rakijom.

- Srećna letnja slava domaćini - napisao je Baka uz emotikon ruku koje se mole i emotikon crvenog srca.

Pravi kuću od 4 miliona evra

Baka Prase, nedavno je pričao da želi da uloži u izgradnju kuće čak četiri miliona evra.

- Napraviću divnu kuću, sa studijom u garaži tako da kada snimate video u pozadini mogu da se vide parkirana kola. Garaža će imati 12 parking mesta, a možda i više. Gore će da se providi voda iznad garaže, tu će biti bazen - rekao je on.

On je tada, tokom uživo prenosa na društvenim mrežama, najavio da je reč o gigantskom imanju koje će uključivati bioskop, prostor za slavlja ali i rekreaciju.

- Kada je lepo vreme, moći ćemo da otvorimo teretanu i treniramo napolju, a posle da uskočimo u bazen. Planiram i zaseban objekat za proslave i odmor, a biće i bioskopa. Kuća će imati preko 1000 kvadrata - otkrio je Baka.

"Zidaću je 2-3 godine"

On je, naime, osmislio da kuća bude cela od kamena.

- Kuća će biti u potpunosti od kamena, okolo će biti šuma, sa sivim crepom i krovom. Kod ulaza će biti fontana, napraviću kružni tok iz kojeg će se ići u garažu i spoljni parking. Ovo je ludilo i jako dobro izgleda.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

Potom je objasnio kakvi su mu planovi, priznavši da planira da izdvoji ozbiljan novac.

- Kuću ću zidati oko dve i po, pa možda i tri godine. Planiram da uložim oko 4 miliona evra u sve - rekao je influenser tada.

"Vera košta"

Baka Prase, imao je jednom prilikom sa ocem sveštenikom lajv uključenje u kojem su pričali o veri, ali i kocki, koju jutjuber promoviše.

- Sad ti meni reci, zašto se ti kockaš? - upitao ga je otac, sveštenik Nenad.

- Zbog para - dodao je Bogan.

- Šta to znači? - upitao ga je otac.

- Hoću da zarađujem pare, da se obogatim - dodao je Prase.

- I, šta sad? Jel to najvažnije na svetu? - pitao je otac

- Trenutno jeste - dodao je Baka Prase.

- Pa onda ne valja posao. Ne valja ti posao - odbrusio mu je otac.

- Kako ne valja? Sad ću da ti objasnim, ja ću da napravim pare, da obezbedim sebe, svoju porodicu, prijatelje sve ful i onda mogu da se posvetim drugim stvarim - objasnio je Bogdan, a odmah ga prekinuo otac i povišenim tonom pitao:

1/5 Vidi galeriju Baka Prase sa ocem Foto: Preent Screen

- Kojim drugim stvarima? To je zamka mnogih u istoriji, to nisi ti kao prvi- objasnio mu je otac.

- A što zamka? Pa jel sam ja kriv što je društvo postalo tako, da se sve kroz novac gleda, sve košta u životu. Navedi mi jednu stvar koja ne košta - pitao je Bogdan svog oca.

- Apsolutno se slažem.

- Pa i vera košta, ja moram bre da platim popa da mi zavrti kolač - rekao je Bogdan.

- Ma nemoj da zezaš. Pa kao ti dođeš i kažeš da nemaš pare, misliš da ti pop neće seći kolač? - upitao je sveštenik.

- Da, mislim da mi neće seći kolač - odgovorio je Baka.

- Nemoj da zezaš, ako ne dođe njemu stvarno greh na dušu - konstatovao je Bakin otac.

BONUS video: