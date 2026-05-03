Nekadašnjeg pobednika Zadruge, Dejana Dragojevića, bivša žena Dalila Dragojević javno je varala u rijalitiju sa Filipom Carem.

O ovoj aferi se naširoko pisalo i pričalo. Posle mnogo vremena od tog događaja, Dejan je rešio da progovori o Filipu i istakao da nema loše mišljenje o njemu, već mu je zahvalan, otkrivajući da su familijarno povezani.

- Ljubim ga. Mi smo sad u ozbiljnom odnosu, rodbinskom. Jovanin ujak, pozdrav za njega, sad je sa Carevom sestrom od tetke. Ja to nisam znao, ali sam shvatio posle. To je španska serija, neverovatno - otkrio je Dejan Dragojević.

Potom, Dragojević se javno zahvalio Caru.

- S njim sam, ipak, ostao dobar. Hvala mu na tome što je sve tako bilo. Šta da se to nije desilo, da mi nije bio sa bivšom ženom? Gde bih ja bio sad? Ja sam njemu zahvalan, moja vrata su mu uvek otvorena. O njemu uvek imam lepo mišljenje, ipak je on zaslužan... - rekao je Dejan za "Pink".

Dalila: Kajem se...

Dalila Dragojević govorila je ranije za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' o svom bivšem nakon što ga je javno varala.

- Naravno da me sećanja vezuju za Dejana, ja sam samo s njim u toj kući živela. Kad bih upoznala nekoga kog bih zavolela, ne znam da li bih imala srca da ga odvedem tamo. Mene za tu kuću ne mogu ružne uspoemne da vežu, samo lepe, ja tu nisam patila... Život ide dalje. moj otac voli Dejana i za njega će on ostati brpj jedan. Iako se Dejan poneo prema njemu kao da mu je on naneo neko zlo, a ne ja. Ne pita on mene za Dejana, nekad se našali... Kajem se naravno za neke stvari, dosta sam povredila Dejana, ali s druge strane mu želim sreću, čujem da je srećan i drago mi je. Nisam se zaljubila, jesam se provodila za sve pare. Ne mogu više, niti imam snage da ispratim to - rekla je Dalila tada.

Ovako su ona i Dejan izgledali ranije:

Dejan Dragojević o Staniji: Dopada mi se Stanija

Dejan je u jednom momentu priogovorio i o Staniji Dobrojević, pa je istakao da mu se jako dopada njeno učešće u "Eliti 9".

- Dopada mi se Stanija - rekao je prvo Dejan, pa se nadovezao.

- Odmah da razgraničimo, dopada mi se njeno učešće! Voleo bih da ona pobedi - dodao je Dragojević.

On ne krije da mu se dopada njen takmičarski duh.

- Izdominirala je u temi koja godinama traje. Asmin i Aneli su ispali ozbiljni foliranti. Ako ona pobedi u "Eliti", nosićemo svi njene helanke (smeh) - rekao je Dejan potom.

