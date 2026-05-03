Slušaj vest

Mevlida Durdžić, majka aktuelnog učesnika "Elite", Asmina Durdžića, oglasila se povodom njegovog odnosa sa Majom Marinković, ali je pričala i o Staniji Dobrojević.

Asminova majka ističe da je razočarana kako je sin dozvolio da dođe do uvreda i ponižavanja, mada kaže, ne poznaje Maju lično i nema nikakav problem sa njom.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Maju ne poznajem, meni ona ništa nije rekla niti me uvredila, ali mi smeta što je on dozvolio da ga toliko vređa i ponižava. To ne mogu da shvatim. Sada vidim da su se smirili, ona je uz njega i brani ga - rekla je Mevlida.

Prihvatiće izbor sina

Durdžićka je objasnila da se ona ne meša u izbor svog deteta, ali da mu ovaj odnos nije bio potreban.

- Ne mogu tu ništa. Ako se ona njemu sviđa i ako je takva sudbina, biće zajedno. Ako je to njegov izbor, prihvatiću. Ipak, ovo mu nije trebalo. Ljuta sam, jer mi je obećao da neće ulaziti u veze i da neće imati ništa javno - zaključila je Mevlida za Blic.

O Staniji: Razočarala me je

- Zameram i ne zameram i njemu svi svašta pričaju. Što se tiče Stanije, zameram mu što vređa porodicu, to zameram svakome koga vređa. Stanija nije postupila prema njemu kako treba otkako je ušla, još sa vrata "majmune". Čovek koji god je spomenuo ime Stanija, on mu je ili pisao ili napadao zbog Stanije, branio je uvek. Toliko joj je pomagao, davao novca, a ona njemu kaže: "Nemaš ništa, istresla sam te iz gaća, došao si u rijaliti da zaradiš". Ne, njemu nije trebao rijaliti. On ne može nikad da propadne i da nema, mi imamo. To njoj mora biti jasno. Jeste kod mene jednom bila, donela mi ružu, ali ja mislim da je i to Asmin platio. Imamo sve zapisano koliko je para otišlo u Majami, sve će biti objavljeno. Toliko me je razočarala, ona mene pozdravlja sada, a što me nije pozdravljala kad je bila sa njim? Što mi nije čestitala rođendan, praznik, ja njoj jesam. Toliko je bezobrazna, da tako nešto može da kaže. Asmin je promenio 1.000 žena, nijedna se nije žalila, jedino se Stanija žali. Kako je nije sramota tako nešto pričati na televiziji - rekla je ona ističući da je njen sin finansirao Staniju.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Ona se potom nadovezala objasnivši da je imala potpuno drugačije mišljenje o Staniji ranije.

- Smatrala sam da je dama, kulturna osoba, da je predivna. Ako nisu imali ništa godinu i po dana, zašto je bilo šta uzimala od njega. Ona nikad nije otišla u Majami, da joj Asmin nije platio let. Kad je išla njena majka, njena Maja, Asmin je to sve finansirao i papire za njenog psa. Naravno da me ovo boli. Znam šta je bio za nju. Nikad nije bilo nešto da joj za rođendane slave, pošalje buket, keteringe. Mi od Stanije nemamo ništa, a ona je od Asmina imala sve. Tražila sam 2-3 minuta sa njim, samo da mu kažem: "Asmine, jesam li ja tebe tako vaspitala da ti psuješ?" Mi to ne dozvoljavamo, ali ja ne mogu do njega - rekla je.

O pomirenju Stanije i Asmina

Mevilda ističe da je mrka kapa da dođe do pomirenja.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Prinstcreen, Printskrin/Instagram

- Stanija i Asmin se nikad neće pomiriti. Ona je njega uvek pljuvala. Asmin nikad nije čuo za Ljubu Pantović, nije je poznavao, a znao je zbog Stanije. Ona je njemu pričala kako su se svađale, Stanija ima neke tablete za mršavljenje, valjda se i Ljuba bavi sa tim, onda je njemu Stanija pričala da unište te njene proizvode. Ako ti imaš svoje kupce i ako žena ima svoje, šta ti imaš blatiti tu ženu? Znam koliko sam bila protiv toga da blati tu ženu, a ne poznaje je. Imam potrebu da se javno izvinim toj ženi u Asminovo ime i ime cele porodice, da Asmin nije znao ništa o njoj, dok nije čuo od Stanije. O njoj više nemam ništa lepo da kažem, hvala Bogu da se ovako desilo, Asmin je živeo bez Stanije i živeće bez nje. On od nje nije imao ništa, a ona od njega puno. Nije rečeno da će ona te pare morati vratiti. Ona kaže plaćali su zajedno račune. Pa zbog čega? Nije Asmin živeo tamo, a ribicu zaključala godinu i po dana.

Tražila da joj kupi stan

Ona ne krije koliko je ljuta na Staniju.

Ovako, inače, izgleda Stanijin stan u Rumi:

1/7 Vidi galeriju Zavirite u stan Stanije Dobrojević u Rumi od 300.000 evra Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Sad čujem da je i trebalo on da kupi stan. Vidite na koju foru ga je hvatala, da joj kupi stan koji bi bio na njeno ime, ti Asmine, marš u rijaliti, ja sam te poslala, istresla sam te iz gaća, zarađuj tamo, ja imam stan i auto, živim kao dama. Rekla mi je da ima radnog staža 20 godina. Ja njoj ništa nisam ružno rekla - rekla je ona i dodala:

- Bolje bi bilo da nije ušla i da je sve ovo rešila sa njim, mislim da on ne bi ni ušao u vezu sa Majom, da ona nije ovako postupila. Ovo što ga vređa i što iznosi laži, pa Anelin brat joj preti, pa nije Asmin sam, ima i on porodicu, pa ima i policija, kad mi neko preti, ja prijavim.

BONUS video: