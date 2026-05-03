DA LI JE ONA NAJZGODNIJA PEVAČICA NA ESTRADI? Ima 59 godina, sad pozirala dok na sebi ima samo MALI PEŠKIR: Izgleda bolje nego IKAD, mreže gore (FOTO)
Pevačica Jasna Milenković Jami (59) još jednom je pokazala da joj godine ne mogu ništa, opravdavši "titulu" jedne od najzgodnijih sa estrade. Njena fotografija, koju je objavila, zbunila je sve na društvenim mrežama jer je Jami na sebi imala samo maleni peškir koji je u prvi plan poslao njene duge noge i vitku figuru.
Ima blizu 60 godina, ali i dalje ostavlja mladolik utisak na svakoga ko je vidi. Prema njenom izgledu, zaista se može zaključiti da godine jesu samo broj jer vodi računa o sebi i svom izgledu.
Komentari ispod objave ne prestaju da se gomilaju, a mnogi su saglasni u tome da pevačica izgleda bolje nego ikada.
Besna na kolege
Jednom pilikom je Jami u emisiji "Stars Specijal" na Kurir televiziji otkrila šta joj najviše smeta kod mlađih kolega i generalno u njenom poslu.
- Glupi kaveri. Ko li smisli to? To je nešto najodvratnije i najstrašnije. Ako ja kupim pesmu, to je isto kao da sam ja kupila stan i taj stan je moj. Okej, ta neka firma ili investitor je to zidao, ali ja sam to platila i od tog momenta, to je moj stan. Taj investitor proda moj stan vama i za 20 godina vi uđete u moj stan i kažete da vi živite sad tu. Taj stan više nije tvoj, mislim jeste, ali "malo je i moj". Kao recimo slika Save Šumanovića. Ja imam njegovu sliku i ja sam je platila, to je moja slika. Sutra, da je on živ i on da dođe, ne može ni on da mi je uzme. 20 dana će da bude kod tebe, pa 20 dana kod mene. Okej, kako to? A ti si autor te slike, to je originalna slika. Ja sam je platila i to je moje. Potpuno su poremećene vrednosti. Ti koji učestvuju u tome, to je klasična krađa, to je otimačina. Danas se za nekog ko krade, kaže da je snalažljiv. Ne kaže se da je lopov. Ja te pesme nisam samo platila, ja sam ih otpevala i dala život i svim svojim je oživela - rekla je Jami, pa dodala:
- Imam dokaze da sam neke pisme pisala direktno ja i potpuno ih menjala. Čak imam autora koji su mi dali samo strofe i rekli da se snađem za refren, pa sam ja sama pisala refren, a nisam potpisala sebe. Imam crno na belo. Pesma "One stvari" je potpuno moj tekst i sa Sašom sa kojim sam bila i više od prijatelja, rekla sam mu samo da je uobliči. Da bi neko tamo rekao, to nije njena pesma, mogu da radim sa njom šta hoću. Ne možeš, to je moj život - bila je oštra Milenkovićeva tada.
