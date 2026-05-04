Asmin Durdžić udario je Maju Marinković pesnicom u glavu tokom sukoba u rijalitiju Elita.
ASMIN UDARIO MAJU PESNICOM U GLAVU! Brutalna svađa ispod jorgana, sakrio od kamera kako je tuče (VIDEO)
U rijalitiju Elita došlo je do novog incidenta između Maje Marinković i Asmina Durdžića, kada je njihov sukob eskalirao u fizički obračun ispod jorgana.
Njih dvoje važe za jedne od glavnih aktera u Beloj kući ove sezone, a turbulentni odnosi i česte svađe već su obeležili njihov boravak u rijalitiju.
Podsećanja radi, tokom jednog od ranijih sukoba, Asmin je čak završio i u pritvoru, što je dodatno uzburkalo javnost.
Najnoviji incident dogodio se u spavaćoj sobi. Iako su se nalazili ispod jorgana, jasno se moglo naslutiti da je došlo do fizičkog kontakta.
U jednom trenutku, kako se može videti na snimku, Durdžić je nasrnuo pesnicom na Marinkovićevu, ali mu ona nije ostala dužna, uzvrativši istom merom, čime je sukob dodatno eskalirao.
