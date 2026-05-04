Slušaj vest

Muzička zvezda Lepa Brena već 18 godina vodi borbu sa tromboza. Iako stanje drži pod kontrolom zahvaljujući redovnoj terapiji, pevačica je svesna da naporni koncerti i česta putovanja avionom mogu uticati na pogoršanje bolesti.

bozi_13112025_0009.JPG
Foto: Printscreen

Kako prenosi Svet, nedavno je suprugu Bobi Živojinoviću priznala da se oseća iscrpljeno i da više nema energije kao ranije, nakon čega je on odmah reagovao i insistirao da poseti lekara.

Navodno je odmah pozvao lekara koji ju je operisao i zakazao joj pregled.

-Boba joj je rekao da ne sme da čeka ni dana i da što pre mora na kontrolu, jer ne bi podneo da joj se nešto desi. Svestan je on da je tromboza opasna bolest i da je do sada uspevala da je drži pod kontrolom, ali to je i podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos - otkriva blizak izvor Živojinovićima.

Inače, Brena se prvi put suočila sa trombozom pre 18 godina. Na jednom nastupu joj je ruka dobila plavu boju i počela je da trne. Lekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena i zbog toga neko vreme nije smela da leti avionom.

Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a pre osam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbili taj tromb. Lekari su je tada upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbegava, a ona i sada radi velike koncerte kao pre 30 godina kada je bila u punoj snazi.

"Živim pod stalnom tenzijom"

Lepa Brena Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

- Prvu trombozu sam pregurala još davno, ali sam nakon toga nastavila sa velikim radom. To što se bolest ponovila predstavlja ozbiljan alarm. Živim maltene pod stalnom tenzijom i sve što se dešava na poslu ili u porodici doživljavam previše emotivno. Ta moja vojnička disciplina i perfekcionizam deluju destruktivno na mene. Čini mi se da nikada nisam znala da se potpuno odmorim od svojih obaveza. Osnovni problem je što, i kada odem na odmor, previše razmišljam. Ta psihička prenapregnutost može da vrati bolest - objasnila je Brena svoje zdravstveno stanje.

Ne propustiteStars"ČOVEK NAJVIŠE PATI KADA IMA PROBLEM U PORODICI" Život Lepe Brene nije uvek tako sjajan kada se reflektori ugase, evo kako je ranije govorila o problemima
Lepa Brena
StarsOD PRIJATELJSTVA DO TIŠINE! Haris Džinović otkrio detalje neslaganja sa Lepom Brenom, evo zbog čega su prekinuli kontakt - Možda je došlo do...
Lepa Brena Haris.jpg
Stars"RADA MANOJLOVIĆ JE PLAKALA ZBOG LEPE BRENE" Pevačica kaže da joj je starija koleginica pomogla, kolega otkrio nove detalje
Rada Manojlović
StarsTAJNI BIZNIS LEPE BRENE: Traje već tri decenije: Niko ne zna da je njeno, a ceo grad kupuje kod nje
StarsNAJŠKOLOVANIJI BEND PONOVO U CENTRU PAŽNJE: Nakon saradnje sa Brenom i Čolom, usledio preokret!
ac479a4e-6749-4090-9454-4f87d2047feb.jpeg

"ŠEST DANA NISMO IZLAZILI IZ SOBE" Lepa Brena nikad otvorenije o intimi sa Bobom Izvor: Kurir