Muzička zvezda Lepa Brena već 18 godina vodi borbu sa tromboza. Iako stanje drži pod kontrolom zahvaljujući redovnoj terapiji, pevačica je svesna da naporni koncerti i česta putovanja avionom mogu uticati na pogoršanje bolesti.

Kako prenosi Svet, nedavno je suprugu Bobi Živojinoviću priznala da se oseća iscrpljeno i da više nema energije kao ranije, nakon čega je on odmah reagovao i insistirao da poseti lekara.

Navodno je odmah pozvao lekara koji ju je operisao i zakazao joj pregled.

-Boba joj je rekao da ne sme da čeka ni dana i da što pre mora na kontrolu, jer ne bi podneo da joj se nešto desi. Svestan je on da je tromboza opasna bolest i da je do sada uspevala da je drži pod kontrolom, ali to je i podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos - otkriva blizak izvor Živojinovićima.

Inače, Brena se prvi put suočila sa trombozom pre 18 godina. Na jednom nastupu joj je ruka dobila plavu boju i počela je da trne. Lekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena i zbog toga neko vreme nije smela da leti avionom.

Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a pre osam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbili taj tromb. Lekari su je tada upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbegava, a ona i sada radi velike koncerte kao pre 30 godina kada je bila u punoj snazi.

"Živim pod stalnom tenzijom"

- Prvu trombozu sam pregurala još davno, ali sam nakon toga nastavila sa velikim radom. To što se bolest ponovila predstavlja ozbiljan alarm. Živim maltene pod stalnom tenzijom i sve što se dešava na poslu ili u porodici doživljavam previše emotivno. Ta moja vojnička disciplina i perfekcionizam deluju destruktivno na mene. Čini mi se da nikada nisam znala da se potpuno odmorim od svojih obaveza. Osnovni problem je što, i kada odem na odmor, previše razmišljam. Ta psihička prenapregnutost može da vrati bolest - objasnila je Brena svoje zdravstveno stanje.