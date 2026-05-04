- Jel moguće j**** ti život da sam mogao da poginem da sam izbaksuzirao, j**o te sad bajo da tu se skršim da budem ono parče mesa dole bajo ništa k...c koliko stvari sam imao bajo u planu, znaš to je i bukvalno sam nekako onako uh.. kako smo drknuli dole ona je ona je overila bila je bukvalno kao leš onako da je ona bila bukvalno gotova ja sam mislio da je mrtva ja sam pukao i kako sam pukao, dok mi dođe do glave krećem da udahnem vazduh bajo, razumeš meni je pojas bio polomio ovde grudnu kost. Auto kreće da se puši kao da gori brate sve kreće u dimu, bio je mrak ništa ne vidiš, ona je mrtva bukvalno za mene je tad mrtva, ona je oklembešena preko pojasa i ja sad pošto korveta ima dugme za otvaranje, vrata nema ono povlačenje ja uh budim se nju povlačim sa strane kvake ne znaš nesvesno ne mogu da zaboravio sam da otvorim vrata od paranoje i nekako nisam mogao da prihvatim da je mrtva... ja sam je ubio i iznerviran si i nabodem je u glavu i probudim se majke mi bukvalno odlepim ja je drknem i ona kako s ebudi kao zombi, izlazi izgorećemo a ona...gde mi je telefon, kaže gde mi je fen za kosu....j.... li ti jedva smo ostali živi...ja otkopčavam auto kreće da bukti - ispričao je on sada kroz smeh - ispričao je u "Dizel" potkastu.