Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Sofiju Janićijević u “Šiša baru”, gde je ona otvoreno progovorila o svom turbulentnom emotivnom životu i odnosima koji su uzdrmali javnost.

Sofija je priznala da joj je odnos sa Danetom u jednom trenutku prijao, ali i da danas žali zbog svojih postupaka.

Sofija Janićijević promenila lični opis

- Jeste. Prvi put sam upoznala nekoga ko je bio brižan prema meni. Žao mi je što sam se poigrala sa njegovim emocijama. Bila sam svesna da se zaljubio u mene pred ulazak. Da mi se ovo nije desilo javno ja bih možda ovo ponovo ponovila. Najžalije mi je što sam Terzu izgubila. On kad prođe pored mene, kad osetim njegov parfem, kad se pogledamo za stolom nije nam dobro - ispričala je Sofija.

- Ti si kontradikrorna kad je on u pitanju - nadovezao se Darko.

- Ja bih isto uradila kao on. Želim da imam neku komunikaciju sa njim, pa makar to bila i svađa - rekla je Sofija.

Ipak, kako ističe, najteže joj pada odnos sa Terzom, za koga tvrdi da i dalje gaji jake emocije.

- Zbog čega ne pokušaš da ga vratiš? - pitao je Darko.

- Ja i razmišljam o tome. Rekla sam mu bravo za nominaciju, i ako se ja ne slažem sa njegovim mišljenjem. Pitala sam ga da li ima cigare. U par navrata me pita da li sam jela. Da sam mu se ja zgadila ne bi on nikakvu komunikaciju imao - odgovorila je Sofija.

Danetu pominjala finansijske probleme

Posebno je odjeknulo njeno priznanje da je Danetu pominjala porodične finansijske probleme.

- Ja sam mu rekla da mama ima kredit, to je baš nešto sitno oko 200 eura mesečno, možda dve rate su ostale. Davala sam mu lažnu nadu, bio mi je eksperiment, povredila sam svoju porodicu, jadni ljudi šta moraju sve da slušaju - iznela je Sofija.

Govoreći o granicama njihovog odnosa, Sofija tvrdi da među njima nije bilo romantike.

- Ja sam dva puta bila sa njim kod doktora. Postavila sam se kao njemu bliska osoba. Jesam ja njemu davala lažnu nadu. Nismo bili u emotivnom odnosu. Nismo se ljubili - rekla je Sofija.

- Šta misliš da će ti majka reći u pismu kad ti bude bio rođendan - pitao je Darko.

- Ja sam mnogo provodila vreme sa majkom, nju sam najviše povredila. Krivo mi je što sam dovela majku u nezgodnu situaciju, gde se možda ona mene stidi. Žao mi je mnogo nje. Samo o njoj mislim. Želim da joj se izvinim i da joj kažem da je volim najviše na svetu - rekla je Sofija.

Teško joj padaju komentari ukućana

Sofija nije krila ni koliko joj teško padaju komentari ukućana, koji često, kako kaže, namerno “udaraju” na njene slabosti.

- Katastrofa. Ljudi mi namerno udaraju na ovo, pa na Terzu. Terza mi kaže da sam smišljeno ušla sa njim u odnos, a on zna koliko ga volim. Ne znam da li je iskren ili opet to kaže da bi me povredio ili misli da tako treba da kaže - ispričala je Sofija.

- Zar ne misliš da si otišla predaleko sa Danetom da ti on šalje sliku polnog organa - pitao je Darko.

- On nakon operacije nije otišao kod doktorta. Ja sam to prosledila doktoru. Iskreno prosledila sam dalje. Bilo mi je neprijatno jer ga nisam gledala kao potencijalnog partnera. Ja sam osetila neku odgovornost prema njemu - objasnila je Sofija.

Za kraj, Sofija je istakla da ne zna kako će dalje postupiti, ali da želi da ispravi greške.

- Iskreno ja ne znam kako da se ponašam. Potrudiću se da budem maksimalno korektna prema njemu i nikada se ovo neće ponoviti - rekla je Sofija.