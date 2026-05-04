Poslednjih meseci na domaćoj estradi goruća tema je prepevavanje tuđih hitova, a legendarna pevačica Neda Ukraden nedavno je izazvala pravu buru kada je najavila da će presaviti tabak i tužiti koleginice.

Naime, trend snimanja takozvanih "kavera" danas je popularniji nego ikada. Neda Ukraden je povodom ovoga oštro reagovala i najavila tužbe za pevačice koje su prepevale njene hitove, ističući da takvi postupci na estradi nisu nimalo korektni, s obzirom na to da je ona svoje pesme "papreno plaćala".

Ipak, sa njenim mišljenjem ne slažu se baš svi na javnoj sceni, a mlađa koleginica Tea Bilanović odlučila je da joj javno odgovori.

Pevači se ništa ne pitaju

Tea smatra da izvođači zapravo ne polažu pravo na pesme koje pevaju, već da se za sve pitaju isključivo njihovi autori.

"Većina pevača nema ekskluzivno autorsko pravo, tako da se oni ništa ni ne pitaju. Donekle i razumem, jer pevač uloži u pesmu, marketing i eto, posreći mu se da nađe takvu pesmu, a neko s strane tako prepeva i postane poznat. Ipak, neke pesme i veliki hitovi su stvarno zaboravljeni, tako da smatram da to nije 100 posto ispravna odluka s njene strane", izjavila je Tea Bilanović, prenose Telegraf, i time jasno stavila do znanja šta misli o najavljenim tužbama.

Inače, Neda je ranije istakla da zbog karijere nikada nije bila u dugovima i kreditima.