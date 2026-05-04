"UDVARAO SI MI SE, NUDIO SI MI NEKRETNINE" Stanija otkrila da je ovaj rijaliti učesnik okinuo na nju! Da je htela bila bi snajka ove folk pevačice
Tokom „Mićine igre istine“, Ivan Marinković je prokomentarisao večerašnje procente Stanije Dobrojević i Luke Vujovića, što je ubrzo izazvalo novu tenziju u kući.
Nakon njegovih izjava, došlo je do žustre rasprave između Mikija Dudića i Stanije, koja je prerasla u otvoren sukob.
- Ja sam uvek gradio stavove temeljno, ne možeš da imaš stva preko noći. Ja sam za Staniju pokomemntarisao da je sponzoruša i da je na konto svog posla uspela. Prodaje svoju intimu - počeo je Miki.
Ona je zatim počela odmah da se brani.
- Poznaješ me preko čoveka iz senke. 15 godina sam u rijalitiju, 100 hiljada sam zaradila kao student, šetala gola u rijalitiju, završila fakultet, a vi drndate o platformi koja postoji tri godine. Skinite se svi goli, pa da vidimo ko će da zaradi. Nema od toga zarade - rekla je Stanija.
- Za mene je to niskomoralna osoba! Sve si napravila preko njegovog džepa - rekao je Dudić.
U njihovu raspravu umešao se i Ilija.
- Stanija je provokativnim fotografijama došla u javnost, a to nema veze sa njenim finansijskim stanjem, brkate dve stvari - rekao je zadrugar.
Nakon toga Stanija je odbrusila Mikiju.
- Ti si se meni udvarao, nudio si mi nekretnine - rekla je Stanija.
- Ženo, ja nisam s tobom progovorio četiri rečenice - poručio joj je cimer.
Tražila da joj kupi stan
Podsetimo, za domaće medije oglasila se Asminova majka, koja je iznela do sada neispričane detalje iz života Asmina i Stanije.
Ovako, inače, izgleda Stanijin stan u Rumi:
- Sad čujem da je i trebalo on da kupi stan. Vidite na koju foru ga je hvatala, da joj kupi stan koji bi bio na njeno ime, ti Asmine, marš u rijaliti, ja sam te poslala, istresla sam te iz gaća, zarađuj tamo, ja imam stan i auto, živim kao dama. Rekla mi je da ima radnog staža 20 godina. Ja njoj ništa nisam ružno rekla - rekla je ona i dodala:
- Bolje bi bilo da nije ušla i da je sve ovo rešila sa njim, mislim da on ne bi ni ušao u vezu sa Majom, da ona nije ovako postupila. Ovo što ga vređa i što iznosi laži, pa Anelin brat joj preti, pa nije Asmin sam, ima i on porodicu, pa ima i policija, kad mi neko preti, ja prijavim.