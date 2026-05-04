Tokom „Mićine igre istine“, Ivan Marinković je prokomentarisao večerašnje procente Stanije Dobrojević i Luke Vujovića, što je ubrzo izazvalo novu tenziju u kući.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Nakon njegovih izjava, došlo je do žustre rasprave između Mikija Dudića i Stanije, koja je prerasla u otvoren sukob.

- Ja sam uvek gradio stavove temeljno, ne možeš da imaš stva preko noći. Ja sam za Staniju pokomemntarisao da je sponzoruša i da je na konto svog posla uspela. Prodaje svoju intimu - počeo je Miki.

Ona je zatim počela odmah da se brani.

- Poznaješ me preko čoveka iz senke. 15 godina sam u rijalitiju, 100 hiljada sam zaradila kao student, šetala gola u rijalitiju, završila fakultet, a vi drndate o platformi koja postoji tri godine. Skinite se svi goli, pa da vidimo ko će da zaradi. Nema od toga zarade - rekla je Stanija.

- Za mene je to niskomoralna osoba! Sve si napravila preko njegovog džepa - rekao je Dudić.

U njihovu raspravu umešao se i Ilija.

- Stanija je provokativnim fotografijama došla u javnost, a to nema veze sa njenim finansijskim stanjem, brkate dve stvari - rekao je zadrugar.

Nakon toga Stanija je odbrusila Mikiju.

- Ti si se meni udvarao, nudio si mi nekretnine - rekla je Stanija.

- Ženo, ja nisam s tobom progovorio četiri rečenice - poručio joj je cimer.

Tražila da joj kupi stan

Podsetimo, za domaće medije oglasila se Asminova majka, koja je iznela do sada neispričane detalje iz života Asmina i Stanije.

Ovako, inače, izgleda Stanijin stan u Rumi:

- Sad čujem da je i trebalo on da kupi stan. Vidite na koju foru ga je hvatala, da joj kupi stan koji bi bio na njeno ime, ti Asmine, marš u rijaliti, ja sam te poslala, istresla sam te iz gaća, zarađuj tamo, ja imam stan i auto, živim kao dama. Rekla mi je da ima radnog staža 20 godina. Ja njoj ništa nisam ružno rekla - rekla je ona i dodala:

- Bolje bi bilo da nije ušla i da je sve ovo rešila sa njim, mislim da on ne bi ni ušao u vezu sa Majom, da ona nije ovako postupila. Ovo što ga vređa i što iznosi laži, pa Anelin brat joj preti, pa nije Asmin sam, ima i on porodicu, pa ima i policija, kad mi neko preti, ja prijavim.