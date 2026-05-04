Viktorija Mitrović svojevremeno je učestvovala je u rijalitiju Zadruga gde je ispričala veoma potresne detalje iz svog života.

Kada je imala svega 12 godina, doživela je silovanje od strane sveštenika iz njenog rodnog grada.

„Znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre 6 godina, otprilike. Sa 12 godina sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa. Tada sam bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave, mene to sve podseća na ono što sam preživela.

Foto: Printscreen RED tv

Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12. On je pijan vozio automobil, otvarao vrata.

Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu“, izjavila je Viktorija jednom prilikom.

U rijalitiju imala buran odnos sa Markom Osmakčićem

Starleta je nekoliko godina posle ovog stravičnog događaja zatrudnela i dobila devojčicu, pa raskinula sa tadašnjim partnerom.

Inače, Viktorija je u rijalitiju „Zadruga“ imala veoma buran odnos sa Markom Osmakčićem, sa kojim je i zatrudnela. Javnost je bila zgrožena kada je gledala kako je Marko javno terao Viktoriju da abortira njegovo dete, što je ona i uradila. Usledio je raskid, pa pomirenje, ali onda su njih dvoje definitivno stavili tačku na odnos.

Priznala da se bavi prostitucijom

Podsetimo, dosta su je povezivali sa prostitucijom,pa je ona priznala da se bavila najstarijim zanatom, a zbog ovoga je njen deda odlučio da prekine svaki kontakt sa njom.

„Viktoriju u životu više neću da vidim, obrukala me je za ceo život! Ološ jedan, neću više da me bruka! Ponavljam, u kuću nek mi ne dolazi! Samo nek ovo dete vodi! Lepo sam joj rekao da ne ulazi tamo, ona ušla zbog se*sa?!

Zbog toga je ušla, a toliko je imala se*sa po Beogradu, pa prostitutka je bila! Lepo su joj sve Miki i Lepi Mića pričali. Ne zanima me, nek abortira, nek radi šta hoće, neću da je vidim više nikad u životu“, rekao je Viktorijin deda pre nekoliko meseci.

Ona je prošle godine ispričala da kreće da je krenula da zarađuje od sajta za odrasle „Only fans“, a kao glavni razlog za to navela je da želi da kupi stan sebi i svojoj ćerki.