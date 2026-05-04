Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković, već godinama je prisutna na javnoj sceni, nedavno je iskreno govorila o periodu svoje karijere kada je radila gotovo bez pauze i ostvarivala zaradu koja ju je, kako kaže, iznenadila do te mere da nije mogla da poveruje stanju na svom bankovnom računu. Takođe je otkrila i razloge zbog kojih je odlučila da napusti emisiju „Sve za ljubav“, koju je svojevremeno vodila zajedno sa Milanom Kalinićem.

Sanja Marinković Foto: Screenshot

Sanja Marinković se prisetila urnebesne anegdote iz perioda kada je neumorno snimala emisije širom Srbije i kada joj je karijera bila na samom vrhuncu.

– Svaki dan drugi grad, "Magazin In", pa drugi grad u Srbiji, pa vozi, pa hodaj, pa snimaj... Ja vidim moj bankovni račun i kažem: "Jeste li vi sigurni da je ovo moj račun?" – otkrila je voditeljka i opisala reakciju radnice u banci:

– Sećam se, žena me gleda i kaže: "Jeste, jeste, gospođo Marinković, to su vaše pare". Ja onda kažem: "Pa kada sam ja sve ovo zaradila?".

Šokirala sve odlukom da stavi tačku

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Kako je objasnila, radila je toliko da uopšte nije imala vremena da troši zarađeni novac, pa je u 36. godini svesno odlučila da napravi drastičan rez.

– Rekla sam: "E, sad je tačka!" I onda su me svi pitali: "Pa sad ćeš da napustiš 'Sve za ljubav' u trenutku najveće gledanosti, najveće popularnosti, pa sad si ostala trudna"... Ja kažem: "Pa ljudi, mora da se stavi tačka" – ispričala je Sanja u "Voštkastu", objasnivši da je tada na godinu dana pauzirala karijeru kako bi se posvetila majčinstvu, pre nego što se uspešno vratila na male ekrane.

Strogo pravilo u emisiji: Gosti su maksimalno zaštićeni

Pored privatnog života, Sanja se osvrnula i na dugogodišnju saradnju sa brojnim javnim ličnostima sa estrade, ističući da ima puno razumevanja kada njenim sagovornicima "nije dan".

– Svako ima trenutak kada mu nije dan, kada je popio koju više, ne želi da priča o nekim temama ili se previše raspriča pa me sutradan zove da to isečem. Ja uvek isečem sve, nikada nisam ostavila nešto što moji gosti nisu želeli – priznala je Sanja i iznenadila mnoge činjenicom da kod nje "crna lista" ne postoji.

1/4 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Boba Nikolić

– Ne postoje zabranjeni gosti, svako ima svoje loše trenutke. I ne postoji ta mogućnost da me nešto poremeti, ja kada se sredim, obučem haljinu i štikle, postajem voditeljka i u tih devedeset minuta sam to – zaključila je Sanja Marinković.