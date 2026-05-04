Reper Mihajlo Veruović Vojaž se osvrnuo na protekli nastup sa kolegom Nućijem, sa kojim dugo nije nastupao, iako su nekada bili nerazdvojni dvojac.

- Generalno nisam dugo nastupao, radio sam na albumima, tako da, klasika - rekao je na početku.

Vojaž je nedavno najavio velike promene u svojoj karijeri, pa smo ga pitali šta to tačno znači i o kakvim promenama je reč.

- Dosta duboke, lične i zrele. Sam sam pisao sve pesme na novom albumu i za razliku od prošlog, ovog puta imam malo više dueta, tako da, zadovoljan sam - istakao je on.

O Breskvičinom novom albumu

Pitali smo Vojaža da li je preslušao prvi deo Breskvičinog albuma "Descarada", a on je iznenadio odgovorom pošto je priznao da je to učinio čim su pesme ugledale svetlost dana!

- Čuo sam ga, odmah čim je izašao sam preslušao. Drugačiji je. Drugačije od onoga što je ranije radila. Definitivno da je ona zadovoljna tim projektom čim ga je uradila. Ta muzika ima svoju publiku i sigurno će naći put - rekao je Vojaž, a onda je kazao kako ipak ne sluša njene pesme.

- Ne slušam takav tip muzike, ovu noviju muziku koju izbacuje stvarno ne slušam jer ne slušam taj žanr, ali ono ranije što je radila, kada se pusti, nemam problem uopšte - priznao je mladi reper.



O Breskvičinom raskidu

Nedavno je odjeknula vest da je Anđela Ignjatović Breskvica raskinula petogodišnju vezu sa zgodnim policajcem Nemanjom. Pitali smo Vojaža kako to komentariše, dok ih njihovi zajednički fanovi koje i posle toliko godina imaju u velikom broju, na društvenim mrežama ponovo spajaju.

- Šta me pitate to, šta me briga - odreagovao je Vojaž na pitanje o tome što je Breskvica ponovo solo.

Kaže, smeta mu što ih ljudi i dalje povezuju.

- Smara me, to je dosta ranije bilo. Nema razloga više ni mene da povezuju sa njom, ni nju sa mnom. To sam jednom rekao isto je bilo viralno, pluskvam perfekat, davno prošlo vreme i za mene i za nju, ne moramo više da pričamo o tome - istakao je Mihalo Veruović Vojaž, a celu izjavu poslušajte u snimku na početku teksta.