Kristijan Golubović je pre dve godine, u slučaju krađe mleka za bebe, bio zajedno sa svojim dugogodišnjim prijateljem Zoranom Vasojevićem Ćozlom.

Kurir je tada došao u posed snimka na kom žestoki momak u prodavnici svom saradniku pokazuje dečju hranu u prahu koja se nalazi na rafu, a koju on potom uzima i stavlja u ranac. Na videu se jasno vidi kako i jedan i drugi nose korpu za namirnice, ali taj proizvod, umesto u nju, Ćozla stavlja u svoj ranac. Kristijan nije bio lopov, ali jasno je navodio Vasojevića.

Inače, njih dvojica se znaju još iz devedesetih, a Zoran je poznat kao prijatelj Aleksandra Kneževića Kneleta.

Kristijan je već jednom uhvaćen u ovakvoj akciji, kad mu je društvo pravila supruga Kristina, a tada je navodno pokušao da ukrade dečje igračke i pakovanje pelena.

Oglasio se Kristijan

Tad se oglasio i sam vinovnik priče.

- Naša kolica za bebu koštaju 250.000 dinara, pa neka potraže da li sam i gde i njih ukrao?! Nisu u pitanju ni autići ni pelene, a u obezbeđenju su sve moji poznanici. Robija od 14 i po godina zbog izjave nepoznate osobe, prodavačice ili prolaznice?! - rekao je tada Kristijan i dodao:

- Inače, kad smo s malim u prodavnici i počne da se vrpolji u kolicima, ja mu lično u ruke dam bilo šta da ga zabavim nečim. Bili su to ženski ulošci (zelena kutijica), koje je posle izbacio negde pored voća, i ja sam digao frku da sam ih ostavio tu i tu i da to neću platiti, jer to nisam ni kupovao i niko ništa nije ukrao ili uzeo namerno - naveo je on u svoju odbranu.