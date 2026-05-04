Srpski reper Vukadin Gojković, u javnosti poznatiji kao Vuk Mob, nedavno je potpuno ogolio dušu i progovorio o najtežem periodu u svom životu, gubitku životnog elana i povlačenju u sebe. Njegova borba sa teškom depresijom i crnim mislima trajala je skoro dve godine, a okidač za mračne dane bio je iznenadni gubitak najvećeg oslonca – smrt oca koja se desila svega mesec i po dana nakon što mu se rodila ćerka.

Kako bi pobegao od surove stvarnosti, reper se odao porocima i potražio spas u alkoholu. Detaljno opisujući svoju agoniju, Vuk Mob je priznao: "Počeo sam baš jako da pijem, probudim se u 9-10 ujutru, a u 11 sam već pijan i tako svaki dan". Ipak, nakon teške borbe koja ga je slomila, uspeo je da se vrati na pravi put, ističući da mu je bilo potrebno oko godinu i po do dve da konačno "izađe iz mraka".

Uprkos glasinama koje su kružile, Vuk je oštro demantovao da se kockao ili drogirao, naglašavajući da je uvek mislio na svoju budućnost.

Pametno ulagao novac

On se danas može pohvaliti luksuznim životom i ozbiljnim bogatstvom, a bez dlake na jeziku priznaje: "Imam para k'o go na, ne moram ni sa čim da se bavim!".

Pored toga što mu je pokojni otac ostavio dosta toga, on navodi da je godinama radio i pametno ulagao svoj novac u nekretnine i restorane.

Vuk je izazvao i buru na društvenim mrežama zbog svojih izjava o finansijama, napominjući da je do skupih automobila došao radom, disciplinom i trudom, a ne krađom ili prevarom. Bez ustezanja je poručio: "Ko im je kriv što se oslanjaju na fakultet i platu od 50.000. Ko može i ko želi tako da živi, ja podržavam, ali nemojte mrzeti mene što ne želim da idem istom rutom". Dodao je i da bi, bez obzira na roditeljsko nasledstvo, sebe i svoju braću smatrao nesposobnim da su prestali da rade, zbog čega i dalje svakodnevno guraju napred.