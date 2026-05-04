Žana Omnia objavila je na svom Instagram nalogu fotografije na kojima u restoranu provodi vreme sa Markom Markovićem. Osmehe nisu skidali sa lica, a njegova ruka je čak završila i blizu njenih grudi te su svim sumnjali na pomirenje.

Tim povodom se za Pink.rs oglasila Žana i otkrila da li je došlo do pomirenja između nje i Marka Markovića:

- Što se tiče Marka Markovića, na pitanje da li smo se pomirili, sve što imam da kažem je da se nikada nismo ni posvađali da bismo se sada pomirili - započela je Žana pa je dodala:

Žana Omnia i Marko Marković

- Naš odnos je bez veze bio i tada i sada, što bi značilo da smo skoro pa četiri godine u odnosu bez veze, kako god ga nazivali. Što se tiče našeg „bezveze“ odnosa od upoznavanja pa do sada, sve je baš kako treba da bude. Marko je kulturan, pametan, lep momak čije prisustvo osvežava svačiji vidokrug - rekla je Žana i otkrila da li se nekada čula sa Stanijom Dobrojević:

- Ne, nisam. Konflikata je bilo sa Asminom i njom u spoljnom svetu putem mreža, to da, ali se nismo čule.

Ona se osvrnula i na odnos Stanija, Maja, Asmin:

- Što se tiče situacije Stanija - Asmin - Maja, davala sam već više puta izjave na tu temu, a sve što imam da kažem je to da ostajem pri svom mišljenju od Anelinog ulaska još. Maja je takva kakva jeste već godinama - završila je Žana.

Podsetimo, Žana i Marko su iz šeste sezone "Zadruge" izašli zajedno, ali ni nakon izlaska nisu ozvaničili vezu.

Svojim odnosom intrigirali su javnost jer su govorili da je u pitanju neobavezna veza, a nisu se odvajali jedan od drugog.

Žana je tada tokom gostovanja u emisiji "Narod pita" progovorila o odnosu sa Markom.

- Ponašamo se kao par, ljubavnici. Imamo jedan skroz stabilan odnos, ali nismo dali jedno drugom obećanja - kazala je Žana tada.