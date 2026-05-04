Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatovićvratio se iz Rusije u Srbiju i odmah otišao u Titel, gde provodi vreme sa ženom Bogdanom i decom, sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom.

Veljko se po povratku oglasio iz Titela i pokazao kako uživa u jahanju, i to na svojoj farmi koju je nedavno dogradio.

Mediji su posetili Titel, gde su otišli do ogrmone Veljkove farmu svinja, koja se nalazi nedaleko od kuće koju je dobio u miraz.

U sklopu farme, nalazi se i Ražnatovićevi privatni mini hipodrom, nekoliko štala za konje koje je nedavno pazario.

Ono što je najupečatljivije na farmi, jeste i veliki natpis koji je Veljko zakačio na na štalu, "S verom u Boga".

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Čitavo imanje je ograđeno, a na imanju se nalaze i četiri velika psa, koji su verovatno čuvari.

Na imanju su zatečeni i radnici, koji su montirali prskalice, a za Ražnatovića i njegovu ženu su imali samo reči hvale.

- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - reako je jedan od zaposlenih.

Osim boksom, sin Svetlane Cece Ražnatović se bavi poljoprivredom, a specijalizovao se za farmu svinja o čemu je ranije govorio

- Imam dve farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. godine. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela – rekao je Veljko.

Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Instagram Printscreen

- Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave deca moje dece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku vizio u glavi znao sam da moram da je realizijuem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj deci. Ja bih smatrao da sam promašaj. Moja deca moraju da imaju sve u životu, kao i ja što sam imao. Mislim da sam sposoban, kažu da ne treba imati plan B, ali ako ne bude bilo ništa od sporta imaću rezervu – ispričao je Ražnatović u podkastu “Prava priča”.

Ispričao je i kako izgleda njegov život u Titelu.

- Ja živim sada u Titelu. Ovde sam sada dok se spremam za takmičenja. Vraćam se u svoje selo, mene grad više videti neće. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova.

Foto: screenshot instagram

Roditelji su za decu odabrali državni vrtić u Titelu, koji se nalazi u blizini porodične kuće. Imaju iste uslove odrastanja kao i druga deca. --

- Na Željka uvek mora neko da pazi. Njemu je lepo i u Titelu i kod moje mame, totalno drugačije provodi vreme u Beogradu i ovde kući. Ja smatram da je za njega zdravije da odrasta u Titelu – rekao je Veljko jednom prilikom.

Kurir/Telegraf