Kumovi David Maksimović, poznatiji kao David Max, i Ivana Anđelković, mlada pevačica u usponu, snimili su duet pesmu „Pa pa“, kojom najavljuju letnju sezonu i osvajanje publike na prvi takt. Za muziku i tekst zaslužna je Davidova supruga, Vanja Ćirković Maksimović, sa kojom on već godinama uspešno sarađuje na brojnim projektima.

Iako su ideju o zajedničkoj pesmi nosili dugo, prilika da je realizuju ukazala se tek sada. Kako ističe David, njihovo prijateljstvo i kumstvo oduvek su bili prožeti muzikom:

- Ivana i ja kao kumovi često smo, kad se nađemo zajedno, pevali i svirali. Tada smo uvek govorili kako bismo voleli da snimimo duet. Kako sam se ja odselio u inostranstvo, tačnije u Nemačku, realizacija se uvek nekako odlagala, ali sada su se sve kockice složile. Pošto moja žena Vanja Ćirković Maksimović i ja poslednjih godina zajedno stvaramo muziku, bilo je prirodno da nam ona napravi nešto što će odgovarati mom i Ivaninom karakteru. Pesma je hitična i letnje sveža, što će ljudi, uveren sam, i prepoznati - rekao je David.

Sa druge strane, Ivana, koja već neko vreme gradi svoju muzičku karijeru nastupima po beogradskim klubovima, ne krije oduševljenje zbog ovog projekta, koji ujedno predstavlja i njen veliki iskorak na sceni:

- Iskreno, dugo sam čekala na ovo i veoma sam srećna što sam pesmu snimila baš sa kumom. Posle nekoliko kavera koje sam snimila, došlo je vreme i za ovo, i iskreno se nadam da će se pesma svideti publici, jer su komentari za našu pesmu, koja je najava leta, veoma lepi - otkrila je Ivana.