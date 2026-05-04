Poznata glumica, spisateljica i influenserka Jelena Veljača našla se, još jednom, u centru pažnje zbog finansijskih problema, a kako prenosi Imperijal.net, protiv nje je pokrenut novi postupak prinudne naplate zbog neplaćenih računa za vodu.

Ne plaćaju vodu

Prema dostupnim podacima, dug se odnosi na period od decembra 2023. do jula 2024. godine, a iznosi 343,41 evro. Reč je o neplaćenim računima za stan u centru Zagreba, koji je Veljača ranije prikazivala javnosti tokom renoviranja putem društvenih mreža.

Dokumentacija je već stigla do Opštinskog građanskog suda u Zagrebu, a komunalno preduzeće traži da dug bude izmiren u roku od osam dana, uz dodatne troškove postupka i zatezne kamate. U suprotnom, predloženo je izvršenje nad imovinom.

Rešenje o izvršenju doneta je 27. januara ove godine.

Godinama neredovne platiše

Kako podseća Imperijal, ovo nije prvi put da se Veljača i njen suprug Vito Turšić suočavaju sa prinudnom naplatom. Tokom prethodnih godina više puta su bili predmet postupaka prinudne naplate zbog različitih dugovanja.

Mediji su ranije pisali o dugovima za režije, kreditima, pa čak i o slučajevima vezanim za mobilne operatere i komunalne usluge, uprkos imidžu luksuznog života koji par često prikazuje na društvenim mrežama.

Hvale se luksuzom

Iako na Instagramu često dele sadržaj sa egzotičnih destinacija i luksuznih lokacija, poput Dubaija i elitnih rizorta, finansijski problemi prate ih već duži vremenski period.

Uprkos svemu, par je do sada uspevao da prevaziđe poteškoće i izbegne ozbiljnije posledice prinudne naplate.

Sledi izvršenje

Ostaje da se vidi da li će Veljača u predviđenom roku izmiriti dugovanja ili će slučaj preći u fazu izvršenja nad imovinom. S obzirom na dosadašnju praksu, očekuje se da će problem biti rešen.

Jelena Velječa Foto: Printscreen

Jedno je sigurno – uprkos čestim problemima sa dugovima, Jelena Veljača nastavlja da održava aktivno prisustvo na društvenim mrežama, gde je prati veliki broj ljudi.