Milutin Mima Karadžić je krajem prošle godine ostavio svoju 35 godina mlađu devojku Natašu Stanišić jer nije hteo da se oženi njome, saznaje Kurir.

Iako je s Natašom, koja mu je i koleginica, proveo skoro tri godine u ljubavi, kad je ona od njega zahtevala da podignu vezu na viši nivo, došlo je do raskida.

Ipak, vremešni glumac nije časio ni časa, pa je posle samo nekoliko nedelja uplovio u novu romansu sa aktuelnom partnerkom.

- Mima i Nataša su bili u vezi skoro tri godine. Bili su gotovo nerazdvojni. Poznato je da on ne voli da se obavezuje, pa je tako bilo i ovog puta. Njemu je s njom bilo lepo, proživljavao je drugu mladost. Kad je Nataša u razgovoru s njim istakla da bi volela da njihovu vezu podignu na viši nivo i da bi trebalo da govore o braku, on se tome odlučno usprotivio.

Odmah joj je rekao da o tome ne želi da govori i da nije ni za kakav brak, a posebno u tim godinama. Istakao je da nije ni za kakvo vezivanje i obaveze i da je najbolje da raskinu i da svako krene svojim putem. Nju je to baš razočaralo, ali shvatila je da s njim definitivno nema budućnost - rekao nam je naš izvor, pa nastavio:

- Mimu ovaj raskid nije preterano uznemirio. On je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama. Redovno je odlazio u teretanu, na svoje fizikalne terapije i na predstavu u kojoj trenutno igra. Posle nekoliko nedelja upoznao je mlađu zanosnu brinetu koja ga je momentalno osvojila. Ona je malo u početku tvrdila pazar, ali on nije odustao. Priredio joj je neka iznenađenja, na šta ona nije mogla da ostane imuna, pa je pala na njegov šarm.

Prvi zajednički izlazak imali su početkom decembra na koncertu Nenada Kneževića Kneza u Sava centru. Oni su tada sedeli jedno pored drugog, međutim, nisu bili previše oduševljeni kad su ugledali predstavnike medija i fotografe, a ona je čak skrivala lice od bliceva. Trenutno uživaju u ljubavi, a Mima među prijateljima ne krije da ima devojku i da provode vreme zajedno. Koliko će to trajati, videćemo - zaključio je naš sagovornik.

Glumac nam se nije javljao na pozive za komentar, ali nedavno je potvrdio da ima novu devojku.

- To je moja partnerka, zajedno smo. Družimo se, lepo nam je i provodimo neko kvalitetno vreme zajedno. Nemam taj osećaj u smislu da sam miljenik žena. Mislim, bilo bi idiotski da tako sebe doživljavam. Ja sam se oko svake devojke s kojom sam proveo neko lepo vreme potrudio žestoko. Ništa mi u životu nije padalo s neba, kao ni u ostalim stvarima. Oko devojke s kojom se danas viđam i družim takođe sam se žestoko potrudio, to je jedna lepa stvar, tako da ne znam da sam baš miljenik žena - rekao je Karadžić nedavno medijima.

Podsetimo, glumac krije privatni život kao zmija noge, a o vezi s bivšom devojkom glumicom pričao je samo jednom.

- Družimo se, lepo nam je. Uživamo da provodimo vreme zajedno. Da li ima nešto više od drugarstva među nama? Ne bih govorio o tome. To su lične stvari, ali mogu da vam potvrdim da smo se fantastično proveli u Sarajevu. Ona je moja mlađa koleginica s kojom se družim, izlazim, ali ne bih dalje detaljisao - istakao je za Stori Mima, te dodao da mu je javno potenciranje razlike u godinama između njih preterano.

Podsećanja radi, Milutin Mima Karadžić je 2017. planirao da stane na ludi kamen sa 33 godine mlađom Nevenom Matić, ali venčanje je otkazano. On iza sebe ima jedan brak - 1992. godine se oženio glumicom Sunčicom Đurić, a zajednica je potrajala nešto duže od dve godine.

