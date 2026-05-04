Treper i član žirija takmičenja "Pinkove zvezde" Dragomir Despić Desingerica prisetio se saobraćajne nezgode koju je svojevremeno doživeo sa suprugom Nevenom.

Udes se dogodio pre nekoliko godina, ali sećanja na taj dan ne blede.

Jezivi detalji

- Jel moguće da sam mogao da poginem da sam izbaksuzirao, sad da tu se skršim, da budem ono parče mesa, dole ništa... Koliko stvari sam imao u planu... Kako smo drknuli dole Nevena je overila! Bila je kao leš, ja sam mislio da je gotova, da je mrtva - započeo je Desingerica u podkastu "Dizel astronauti", pa nastavio:

- Meni je pojas bio polomio ovde grudnu kost. Auto kreće da se puši, kao da gori brate! Sve je u dimu, bio je mrak ništa ne vidiš. Ona je za mene tad mrtva, oklembešena je preko pojasa. Pošto korveta ima dugme za otvaranje, nema ono povlačenje, povlačim sa strane kvake, ne znaš... Zaboravio sam da otvorim vrata od paranoje i nekako nisam mogao da prihvatim da je mrtva...

Auto buknuo

Kako je ispričao, u glavi mu je odzvanjalo da je ubio Nevenu.

- Bio sam iznerviran i nabodem je u glavu, drknem je i ona se budi kao zombi. Vičem joj izlazi izgorećemo, a ona: "Gde mi je telefon?", kaže: "Gde mi je fen za kosu?" Pa je*em ti, jedva smo ostali živi... Otkopčavam je, izlazimo auto kreće da bukti - ispričao je reper detalje jezive saobraćajne nesreće.