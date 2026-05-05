Ako ste mislili da ste do sada na internetu videli sve, onda se varate.

Svetski mediji ovih dana bruje o tome da je nepoznata osoba ukrala donji vešNikole Jokića, najboljeg NBA igrača i odmah ga stavila na prodaju za 1.000 dolara na platformi eBay.

Foto: Printskrin Instagram

Prodavac u pomenutom oglasu tvrdi da su u pitanju gaće korišćene na utakmici protiv Minesote 26. aprila.

Inače, u medijima se proširila informacija da se posle ove utakmice Denver Nagetsa desilo nešto bizarno - da je Jokiću ukraden donji veš.

Kako piše novinar Atletika, ugledni Džejson Kvik, centar Denvera se požalio da je ostao bez veša u svlačionici.

- Neko mi je ukrao gaće - rekao je Nikola, uznemireno gledajući po svlačionici gde bi mogle da budu.

Košarkaš tada veš nije uspeo da pronađe.

Foto: Printskrin

Naravno, događaj iz svlačionice izazvao je brojne reakcije u Americi, posebno što su Nikolu Jokića u dosadašnjem delu serije sjajno čuvali Džejden Mekdenijels, Džulijus Rendl i Rudi Gober, zbog čega je jedan od navijača konstatovao kako je neko od njih ukrao i gaće srpskog košarkaša.

Ipak, nakon mini-istrage u svlačionici, kako su kasnije objavili svetski mediji, Nikola je u svom ormariću uspeo da pronađe izgubljeni deo garderobe.

Po svemu sudeći, neko je pokušao da ovu vest iskoristi i da na ovaj način lako zaradi novac, a pomenuti oglas i dalje je aktuelan na ovoj platformi.

Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Podsetimo, vesti o Jokiću uvek izazivaju dosta pažnje u svetskim medijima, pa je tako i naše saznanje da je prošle godine prespavao u apartmanima iznad Bara, gde noćenje košta samo 120 evra, izazvalo pravi haos širom sveta.

Naš paparaco je tada uspeo da uslika i Jokićev račun u kafiću u kome je sedeo sa suprugom Natalijom i ćerkicom Ognjenom. Na njemu su bile samo tri stavke, pa su se umesto šampanjca, koktela i ekstravagantnih porudžbina, za njihovim stolom našli kafa, kisela voda i jedan sok. Ni traga od razmetanja! Obična narudžbina, obična bašta kafića, obični ljudi. A račun ukupno - pet evra i 80 centi!

Foto: Printscreen/Instagram

Trostruki osvajač MVP nagrade NBA lige tada je bio u običnoj majicu i šorcu bez brendova, satova i bleštavila. A Natalija, kao i uvek, jednostavna i elegantna, prava dama iz senke. Ovaj prizor je tada još jednom potvrdio da skromnost i vrednosti koje nosi iz rodnog Sombora Jokić ne menja - bez obzira na to koliko novca ima na računu.

Inače, Nikola je jedan od malobrojnih svetski uspešnih sportista koji ne provodi leta po luksuznim destinacijama. Najviše voli da bude u svom rodnom Somboru, a svake godine s drugarima iz detinjstva odlazi na rafting Tarom.

Foto: Kurir

