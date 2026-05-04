VRH ESTRADE SE OKUPLJA NA VAŽNOM MUZIČKOM DOGAĐAJU! Zvezde do zvezde u revijalnom delu, evo o čemu se radi
U sredu 13. maja u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica biće održana manifestacija "Majsko leto", koja se organizuje punih 13 godina. N repertoaru će bii čak rideset novih takmičarskih pesama.
Kao i svake, i ove je u prvom delu predviđen takmičarski deo programa za najbolju kompoziciju festivala u više kategorija
U revijalnom delu programa nastupiće istaknuta imena naše muzičke scene, koja će dobiti zaslužena priznanja.
Među njima su Neda Ukraden, Ljubiša Pavković, Nedeljko Bilkić, Jovan Perišić,Dejan Matić, Zorica Marković, Živkica Miletić, Nada Topčagić, Rade Vučković, Bane Vasić, Ivan Kukolj-Kuki.
Posthumno će biti dodeljena nagrada za životno delo Marinku Rokviću.
Muzički direktor je Siniša Đorđić.
Ulaz za sve jubitelje pesme i igre je slobodan.