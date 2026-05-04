Marina Visković govorila je o svom partneru, što do sada nije bio slučaj. Pevačica je otkrila da li je oženjen, da li zbog njega, s obzirom da on živi u Dubaiju planira da se preseli kao i da li će biti svadbe uskoro.

- Veoma sam srećna jer od žena najčešće dobijam komplimente. Svašta radim da bih izgledala ovako. Ovo je finalni efekat mog odricanja i načina života, kako bih došla do ovakvog izgleda.

Na pitanje da li konačno staje na ludi kamen i kada je svadba, pevačica je rekla:

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - rekla je Marina Visković.

Na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.

Na sledeće pitanje, da li je njen momak naš čovek koji živi u inostranstvu, kao i da li je oženjen rekla:

- Saznaćete to. Ne. Nije oženjen.

Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala lice svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti.

Sa dečkom milionerom slavila u Dubaiju

Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Iako je jedno vreme krila identitet dečka, nedavno je podelila njihovu zajedničku fotku i pokazala kako su se spremili za najluđu noć.

Marina i njen izabranik su uparili autfite i oboje su se odlučili za elegantne crne kombinacije. Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji.