Još kao tinejdžerka, pevačica Dara Bubamara je na muzičkoj sceni, preciznije od 1992. godine. Nije bilo sumnje da je talentovana, pa je njena muzikalnost bila primećena, te tako je ubrzo počela da nastupa.

Evo kako je izgledala na početku:

Naime, to ju je sprečilo da se u potpunosti posveti školovanju.

Pevačica je jednom prilikom ispričala da je završila vanredno srednju saobraćajnu. Zbog toga što se posvetila poslu, koji joj je kasnije doneo ozbiljnu karijeru, nije mogla da bude redovna na časovima.

Luks škola

Međutim, Dari je prilično važno da njen sin Kosta bude istrajan kada je obrazovanje u pitanju. Domaći mediji su prenosili svojevremeno da je njen naslednik išao u privatnu osnovnu školu koju je pevačica plaćala 5000 evra po godini.

Ovo je pevačica sa sinom:

Nema dileme da je ta škola i te kako luksuzna. U okviru te ustanove postoji košarkaški, teniski i fudbalski teren, kao i prostor za fizičke aktivnosti, ali i posebna kuhinja. Učionice su sa najnovijom školskom opremom, a privatni lekar je tu na uzluzi đacima.

Šta je uračunato u cenu od 5000 evra?

Osim celodnevne nastave koja traje od osam ujutru do četiri popodne, postoji opcija da nastavnici uče zajedno sa učenicima, nakon predavanja. Takođe, u cenu je uračunat doručak, voćna užina, ručak, slatka užina. Čak četiri menija su prilagođena učenicima, pa tako jedan od njih obuhvata i rusko nacionalno jelo Boršč i voćni sok.

Takođe, deca imaju i mogućnost prevoza mini kombijem koji ih vozi od škole do kuće i obrnuto.

Nedavno isplivao intimni snimak

U javnosti se nedavno pojavila njena intimna glasovna poruka koja je izazvala veliku pažnju medija.

Pevačica je kratko prokomentarisala ceo slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara.

Ovako je Dara izgledala ranije:

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Ko je dečko s kojim je Dara bila od 4 do pola 7?

Ubrzo nakon njene izjave opet su korisnici mreža poveli polemiku o tome ko bi mogao da bude taj čuveni muškarac sa kojim se pevačica sjajno provela, a onda su se povajile priče da je u pitanju učesnik Survajvera, Boris, ali to do sada nije potvrđeno.

Pevačica se opet juče pojavila na snimanje emisije i tada je upitana da li prati Survajver, na šta je ona odgovorila:

- Ljubim vas, žurim, kasnim na snimanje - rekla je Bubamara.

Ono što je zanimljivo je da se Boris juče oglasio na svom Instagram profilu. On se snimao u kolima, a u pozadini se čula pesma "Opasan", jedan od velikih hitova Bubamare.

Boris Vidović se snimao u kolima, dok sluša Darinu pesmu, a u opisu je napisao "kažu svašta" čime je dodatno podgrejao sva ova nagadjanja.

