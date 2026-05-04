Ceca Ražnatović decenijama živi u vili na Dedinju, a nedavno je odlučila da promeni izgled svoje velelepne nekretnine pa je renovirala jedan deo kuće. Ona je renovirala gornji deo kuće, a najviše je uloženo u terasu sa koje puca pogled na ceo grad.

Radovi su započeti pre nekoliko meseci, i trajali su nekoliko nedelja. Na terasi s koje se pruža nestvaran pogled na čitav Beograd, postavljena je metalna konstrukcija, i nadstrešnica, kako bi porodica imala svoju privatnost.

Veljko se sada oglasio iz vile pokazao nestvaran pogled koji se pruža iz vile na Maraknu i Hram Svetog Save na Vračaru.

Renovirala ceo enterijer pre 7 godina

Ražnatovićeva je 2019. renovirala sve unutrašnje radove koji su godinama trajali u njenom domu na Dedinju. Ona otad uživa u velikom bazenu koji je proširila, a koji je dugo bio van upotrebe, a tada je napravila i manji spa-centar u prizemlju vile. Pored bazena, napravljeni su i džakuzi, sauna, prostor za masažu i ulepšavanje. To uređivanje je trajalo više od pet godina, a glavni razlog toliko dugih radova bili su majstori, koji su odugovlačili. Iz tog razloga Ceca je bila prinuđena da nekoliko puta promeni radnike kako bi sve bilo što pre završeno.

Prema pisanju domaćih medija, vrednost Cecine vile procenjuje se na između sedam i 10 miliona evra. Pevačica je ovu kuću na Dedinju nasledila od pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, koji je počeo da je zida 1993. godine s bivšom suprugom Natalijom. Velelepno zdanje od skoro 1.000 kvadrata nalazi se na samom ulazu u elitno naselje Dedinje i svega stotinak metara od fudbalskog stadiona Marakana.

Koliko je Cecina vila popularna u javnosti, svedoči i događaj od pre nekoliko godina, kada su u okviru jedne jednodnevne ekskurzije odeljenja trećeg razreda osnovne škole "23. oktobar" iz Sremskih Karlovaca đaci imali priliku da posete vilu, kada se i sama Ceca družila s mališanima, a na poklon im je dala potpisan CD, što je izazvalo haos i revolt u delu javnosti, a posebno kod pojedinih roditelja te dece.